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Автор Сергей Бухранский

Сдаем квартиру. Второй этап - прицениваемся

Недвижимость print

Ну вот мы и подготовили квартиру к сдаче. Теперь перед нами второй этап — квартиру следует оценить. С одной стороны — не хочется продешевить, а с другой — слишком дорогая цена может привести к тому, что арендатора придется искать месяцами.

Читайте начало: Сдаем квартиру. Первый этап — подготовка

Даже в пределах одного города разлет цен на квартиры может быть огромен. В нашей статье мы рассматриваем типовую однокомнатную квартиру не в центре, но и не на окраине города. Скажем так, эта квартира находится в одном из спальных районов города. К сожалению, определить общую цену на арендное жилье в России сложно. В каждом регионе свои особенности. Но можно сказать однозначно, что самым востребованным жильем являются однокомнатные квартиры. Немного дороже двухкомнатные и трёхкомнатные соответственно. Но наиболее сдаваемые — это однушки, при условии, что в них есть стандартный набор мебели и бытовой техники.

Конечно изначально каждый владелец жилья готового к аренде будет прицениваться. И для этого он будет узнавать о ценах у родственников и знакомых. Но тут надо понимать, что на цену квартиры влияет множество показателей. Тут и район, и этаж и даже состояние подъезда. Поэтому похожие на первый взгляд квартиры могут стоить по-разному. Причем даже период времени имеет значение. Несколько лет назад квартиры сдавались дороже, сегодня из-за кризиса цены здорово упали.

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Лохотрон не страшен.

Любой новоиспеченный бизнесмен, решивший заработать на сдаче квартиры, естественно начнет мониторить интернет и печатные издания на предмет стоимости похожего жилья. Первое с чем придется ему столкнуться — это шок. Ведь он тут же увидит огромное количество объявлений где цена на аренду квартир будет смехотворно мала. Это может выбить из колеи и навести на мысль, что это провальный бизнес. Но не стоит переживать. Эти объявления печатают далеко не владельцы квартир. Их печатают информационные агентства. Суть таких объявлений очень проста. Надо заманить в свои сети как можно больше наивных людей, большей частью приехавших из провинции. Подробно на этом останавливаться не станем, на эту тему есть масса информации в интернете.

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Определяемся с ценой.

Первым делом проявляем инициативу и ищем сайт или издание где есть рубрики о сдаче и съеме жилья. Звоним по объявлениям и говорим, что хотим оценить свою квартиру. Потом просим соединить с одним из агентов. Когда агент выйдет на связь, рассказываем ему о своей квартире очень подробно и просим сказать реальную цену на подобную квартиру. При этом надо помнить о некоторых моментах.

Надо не поленился и обзвонить несколько агентств. Причем желательно, чтобы в этом списке были самые крупные агентства вашего города. У таких агентств огромные базы и много филиалов. Этими базами пользуются и мелкие агентства. Таким образом у вас будет с чем сравнить и составить четкую ценовую картину.

Во время рассказа о квартире нельзя ее приукрашивать. То есть добавлять квадратные метры, описывать несуществующий ремонт, убавлять расстояние до транспорта. Тут следует понимать, что риелтор не собирается снимать квартиру, вам нужна только консультация. И тут риелтор выступает в роли врача, которому надо говорить все как есть на самом деле.

Не расстраивайтесь, когда увидите, что цены могут отличаться. Это нормальная практика. Конечно будет соблазн выбрать самую высокую цену, но так делать не стоит и лучше опереться на низкую. Дело в том, что часто агент может сознательно завышать цену, таким образом он желает завлечь клиента в свое агентство. Ну, а потом такая квартира застревает надолго, после чего владелец будет вынужден скидывать цену до реальной, при этом будет потеряно много времени.

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Важность вопросов.

Диалог с риелтором надо вести очень активно, задавать ему множество вопросов. Сейчас объясним почему. Если в квартире нет каких-то бытовых приборов или других обязательных атрибутов цивилизации, то надо спрашивать насколько увеличится цена с их появлением. Например, если нет телевизора. Риелтор может ответить, что с телевизором квартира будет стоить на три тысячи дороже. Если так, то можно купить недорогой телевизор тысяч за двенадцать, который окупится через четыре месяца и начнет приносить прибыль. Все эти вопросы надо задавать, причем спрашивать обо всем, что может увеличить стоимость. Это может быть остекление лоджии, сантехника, мебель и пр.

Как рассчитываться.

К сожалению, в нашей стране до сих пор люди стараются производить оплату наличными. Многие просто уходят от налогов, поэтому деньги передаются из рук в руки. Причем если за элитное жилье еще платят долларами, то за экономсигмент уже платят рублями. Сложностей особых нет, но например иностранные компании любят все проводить через банк и оплачивают жилье своим гражданам перечисляя средства на карту владельца квартиры. В этом случае желательно оформляться в налоговой. И самое главное, сдавая квартиру надо брать страховой взнос. Это плата за месяц вперёд. То есть когда арендатор съезжает и оставляет квартиру в нормальном состоянии эти деньги ему возвращаются. Таким образом владелец квартиры может хоть немного, но застраховать свое имущество.

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Фото: urbanlook.ru

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Сдаем квартиру. Второй этап - прицениваемся
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