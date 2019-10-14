Факты об аренде жилья в Германии

В этой статье собраны актуальные факты, которые помогут вам при принятии решения начать снимать жилье в Германии. Как там обстоят дела? Что для этого необходимо? Чего ожидать и как подготовиться?

Факт 1. Редким явлением в Германии является ипотечное кредитование. Они довольно мобильны, всегда готовы к переменам, поэтому часто живут на съемном жилье или сдают сами.

Факт 2. Для того, что процедура съема квартиры прошла успешно, эксперты советуют иметь адвокатскую страховку по жилищному праву. Альтернативным вариантом является членство в обществе квартиросъемщиков, которые могут оказать юридическую поддержку, если случаются конфликты. А конфликты с немцами часто случаются!

Факт 3. Если вы решили отказаться от квартиры, вам понадобится 3 месяца. Да! Именно такой срок необходим до момента выезда с жилой площади. Но в определенных договорах это может быть урегулировано по-другому.

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Факт 4. Если расставить способы поиска квартиры по убыванию успеха, то получится следующая цепочка: личное знакомство, фирма посредника, объявления в Сети или прессе. Съемного жилья не так много, при этом желающих великое множество. Вернее всего будет обратиться в риелторскую контору.

Факт 5. Снимать квартиру у частного лица, конечно, проще. К сожалению, даже в Германии это не гарантирует вам правомерную сделку. Риелторы, в этом плане, оказывают вам хорошие юридические услуги. Между прочим, большинство съемных жилых площадей в Германии и принадлежат таким фирмам.

Факт 6. Можно попытать счастье в получении социального жилья, оно более доступно, чем в нашей стране. Чтобы туда въехать вам потребуется справка, в которой будет подтвержден ваш статус малоимущего. Социальное жилье полностью подчинено государственному законодательству, ведь платит за него государство.

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Факт 7. Ценообразование в Германии зависит от огромного количества факторов. Так большие, многокомнатные квартиры зачастую стоят гораздо дешевле однокомнатных. Размер населенного пункта имеет значение, потому что в крупных городах жилье дешевле, чем в провинциальных. Все из-за того, что немцы сейчас стремятся выехать за пределы мегалополисов.

Факт 8. В большинстве случаев съемную квартиру необходимо отремонтировать при въезде. Покрасить стены, переложить пол. Мебели там скорее всего не будет, необходимо ввозить в свою. Но иногда бывает, что предыдущие жильцы готовы перепродать свою мебель, ведь никто не желает таскать ее с собой из одной квартиры в другую.

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Фото: vivaeurope.ru