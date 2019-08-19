Самые дорогие города в мире

На первом месте в данном рейтинге из 377 самых дорогих стран и городов мира оказалась Швейцария.

Так, дороже всего проживание обойдется в ее следующих городах: Базеле, Цюрихе, Лозанне, Женеве и Берне.

При составлении рейтинга, который базировался на ценах продуктов питания, оплаты "комуналки", стоимости проезда и т. д. за эталон были приняты показатели американского Нью-Йорка.

Еще одной его основой стала стоимость аренды жилья, покупательной способности населения, а также индекс стоимости жизни.

В итоге выяснилось, что Швейцария за год не снизила свой уровень, в очередной раз демонстрируя, что является настоящим брендом, за использование которого нужно платить — уже год как именно ее города прочно занимают первую пятерку данного рейтинга.

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Впрочем, Нью-Йорк также старается не отставать от Базеля и Цюриха. За ними следуют мегаполисы северной Норвегии.

А вот страны с жарким климатом остаются на последних позициях: самая дешевая жизнь, по-прежнему, в городах Индии и Пакистана.

Что касается наших широт, то с 2018 года Москва сделала резкий рывок и поднялась до 221 места, хотя еще год назад находилась на 73 строчки ниже.

Рейтинг Санкт-Петербург поднялся на 80 строк и сейчас находится на 255 месте.

Белорусская столица заняла 318 строку, а главный город Украины Киев — 320.

Что касается покупательской способности населения, то она выше всего в американских городах Далласе, Роли, Сан-Хосе, Остине, Атланте, Хьюстоне, Фениксе, Сиэтле, Сан-Франциско) и австралийском Ньюкасле.

В марте 2019 года в строчке "самый дорогой город мира" оказались сразу три мегаполиса: Париж, Гонконг и Сингапур.

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При этом, как подчеркнули авторы исследования, если другие города, бывают, "прыгают", то стабильно дорогой столицей по большинству показателей, уже почти двадцать лет остается Париж.

Что касается стоимости аренды жилья, то ее рейтинг (в российских рублях за однокомнатную квартиру) выглядит следующим образом:

Нью-Йорк — рента за одну комнату составит от 202 000 руб. и будет зависеть от района, где она расположена.

Швейцария (Цюрих) — от 123 000 руб.

Франция (Париж) — от 100 000 руб.

Дания (Копенгаген) — от 85000 руб.

Австралия (Мельбурн) — от 85000 руб.

Япония (Токио, Осака) - от 80 000 руб.

Корея (Сеул) - от 67 000 руб.

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Фото: womanadvice.ru