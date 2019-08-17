С 2015 года цены на землю в России упали на 26%

Эксперты в области недвижимости провели исследование цен на земельные участки в России с 2015 по 2019 года. По результатам исследовательской работы цены на землю за 4 года снизились на 25%.

Потеря цен зависит от категории земли. Так, например, ИЖС потеряли почти 26% в цене. Сельскохозяйственные земли подешевели на 16%.

Абсолютный лидер по удешевлению земли — Краснодар. Спад цены составил 33%. Тем не менее есть и города с обратной тенденцией — Нижний Новгород. Цены на землю в окрестностях выросли на более чем 66%.

Летом 2019 года средняя цена земли составляет 40 тысяч рублей за одну сотку. При этом цена ИЖС — чуть больше 46 тысяч рублей за сотку. Земли сельскохозяйственного назначения стоят дешевле всех — 30 тысяч рублей за сотку.

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При этом летом 2015 года средняя цена земли в России составляла чуть более 54 тысяч рублей. Тогда участки ИЖС можно было купить по цене 63 тысячи рублей за сотку. Сельскохозяйственные же земли стоили 36 тысяч рублей за одну сотку.

Эксперты отмечают подорожание в 42 городах России. Динамика цен начинается с показателя в 0,6%, доходя до более чем 66%. В исследовании представлен список ТОП-10 городов и окрестностей, демонстрирующих положительную динамику роста цен земли.

На первом месте располагается Нижегородская область. Цена за сотку летом 2015 года составляла более 36 тысяч рублей за сотку, а в 2019 — чуть выше 60 тысяч рублей. На втором месте — Владивосток (Приморский край) с динамикой в 61,7%. В 2019 году средняя цена земли в Приморском крае — 153 тысячи рублей.

Тройку замыкает Санкт-Петербург. Средняя цена за сотку в 2015 году — 72 тысячи рублей, а в 2019 — 106 тысяч рублей. Таким образом, динамика составляет более 46%. При этом рост цен на ИЖС составил 65%.

Подорожание цен земли также демонстрируется в Якутии. Если раньше цена за сотку составляла чуть более 80 тысяч за сотку, то в 2019 — 120 тысяч рублей.

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В сельскохозяйственном секторе сильный рост цен зафиксирован в Грозном. Подорожание земли сельскохозяйственного назначения выросло на 200%, однако рост средней цена земли — всего 0,9%. На втором месте по удорожанию цен земли сельского хозяйства находится Владивосток — динамика составила более 176%.

С отрицательной динамикой столкнулись 32 города и окрестностей. На первом месте по упадку цен на землю находится Краснодар — 250 тысяч рублей за сотку в 2015 году против 166 тысяч рублей в 2019.

На втором месте — Тамбов с динамикой почти -25%. Следом за ним располагаются сразу три города с практически одинаковыми показателями динамики цен: Улан-Удэ (-24,4%), Белгород (-24,4%) и Йошкар-Ола (-23,9%).

Падение цен земли сельскохозяйственного назначения сильнее всего заметно в Кирове. Несмотря на общий рост цен в 1,6%, земля для сельского хозяйства потеряла в цене более 75%. Земельные участки ИЖС подешевели в Тольятти больше всего. Потеря в цене составляет 25%.

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Фото: koza.press