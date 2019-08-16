Страны с самой дёшевой ипотекой

К сожалению, немногие могут позволить себе приобрести жильё не влезая в долги, поэтому на сегодняшний день именно ипотечное кредитование является основным способом приобретения жилья. Но реалии таковы, что процентная ставка которую предлагают банки настолько высока, что за 20-30 лет ипотеки на сумму переплаты можно приобрести ещё одну квартиру. Однако есть страны, в которых государство позаботилось о своих жителях, и взять жильё в ипотеку является посильной задачей для любого работающего человека.

Швейцария

В Швейцарии довольно дорогая недвижимость, но процентная ставка по ипотеке составляет всего лишь 1,42%. Необычно то, что в Швейцарии очень популярна так называемая пожизненная ипотека, которая выдаётся на 50-100 лет и передаётся по наследству, т. е. если родители при жизни не успели погасить свой долг за жильё, то его обязаны погасить их дети.

Япония

Жильё в столице Японии, Токио, одно из самых дорогих в мире — стоимость за квадратный метр здесь доходит до 7 000 — 8 000 долларов. Подальше от столицы квартиры можно купить "подешевле" за 5 000 — 6 000 долларов за квадратный метр. Нетрудно прикинуть, что выложить сразу всю сумму для большинства граждан непосильная задача. Но низкая процентная ставка в 1,21% делает приобретение жилья реальным.

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Швеция

В Швеции, как и в Швейцарии популярны ипотеки по наследству на 50-100 лет. Около 90% всех квартир здесь приобретаются в ипотеку, благо низкая процентная ставка вполне позволяет это сделать — всего 1,87%.

Финляндия

Дороговизна жилья в этой стране обусловлена в первую очередь тем, что здесь практически нет маленького жилья — все квартиры и дома отличаются большим пространством и квадратурой. А если учесть, что цена за квадратный метр в столице Финляндии Хельсинки варьируется от 2 300 до 2 700 евро за квадратный метр, в зависимости от района, то сумма выходит приличной. В других городах стоимость за квадратный метр гораздо меньше и составляет 1 000 — 1 500 евро, однако и это сумма довольна высока. Поэтому местные жители часто берут жильё в ипотеку под 1,53% годовых.

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Германия

Рынок недвижимости в одной из самых консервативных стран в мире является перспективным и быстроразвивающимся. Поэтому приобретение жилья в Германии — одно из самых разумных вложений. А ставка по ипотеке здесь составляет всего лишь 1,99%.

Австрия

Австрия привлекает инвесторов со всего мира в разных областях, в том числе и рынком недвижимости. Жильё здесь действительно дорогое, но привлекательным его приобретение делает процентная ставка в 2,1%.

Чехия

Большинство сделок на рынке недвижимости осуществляется с помощью ипотеки, и конечно немаленькая заслуга в этом в привлекательной процентной ставке — 1,99%. При чём берут ипотеку даже те, кто располагает средствами для покупки жилья, но предпочитаю вложить деньги, например, в развитие собственного бизнеса, а покупку жилья растянуть на несколько лет.

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Тайвань

Тайвань является одной из самых быстроразвивающихся стран в мире, поэтому иностранные инвесторы скупают довольно много недвижимости в ипотеку, под процентную ставку в 2,04%.

Литва

Ипотечный кредит могут взять граждане не моложе 21 года. Ипотечные кредиты в Литве страхуются от возможного риска невозврата. Сумма кредита в среднем не превышает 70% стоимости жилья, но не может быть менее 15 000 долларов и более 60 000 долларов. Процентная ставка составляет всего 2,03%.

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Фото: silastroy. com