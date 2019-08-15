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Автор Мария Малич

Как упростить переезд в новую квартиру

Недвижимость print

Не зря переезд как и ремонт сравнивают со стихийным бедствием — собрать, а затем разобрать вещи которые наживались не один десяток лет, без потерь их перевести — задача не из лёгких! И, пожалуй, это та ситуация в жизни с которой нужно просто смириться и пережить её, но всё же есть несколько несложных советов, которые помогут значительно облегчить этот процесс.

1. Избавиться от лишнего.

Переезд — прекрасный способ избавиться от ненужного хлама и вещей, которые годами занимали место на полках! Вещи и предметы утвари в хорошем состоянии, можно попробовать продать или просто раздать через объявления на специальных сайтах. Не жалейте расставаться с одеждой — как показывает практика, если вещь не одевалась более 1 года, то навряд ли она нужна.

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2. Не только коробки.

По привычке считается что при переезде вещи упаковываются только в коробки, но это не так. Одежду, постельное бельё, полотенца и т. п. удобно сложить в мусорные пакеты — так они займут меньше места и можно будет сразу увидеть, что лежит в том или ином пакете.

Можно воспользоваться новинками прогресса — вакуумными пакетами, которые идеально подходят для упаковки подушек, одеял, верхней одежды в несколько раз уменьшая их объём. Однако обувь лучше перевозить в коробках, предварительно набив её бумагой.

Посуду удобнее сложить в пластиковые контейнеры, закрыть их крышкой и перемотать скотчем, чтобы они не раскрылись.

Книги и декоративные мелочи, которые всё же выбросить не решились можно сложить в хорошо знакомые картонные коробки. Только не забудьте подписать что находится в каждой из них, а на тех, в которых лежат хрупкие вещи сделайте кидающеюся в глаза надпись, чтобы грузчики не водрузили сверху тумбочку.

Наиболее удобным вариантом будет сложить вещи в коробки по комнатам — кухня, спальня и т. д. Это позволит значительно сэкономить время при распаковке и поиске нужных предметов.

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3. Время переезда.

Как правило, все грузовые такси берут деньги по времени — сюда входит время погрузки, разгрузки, сама дорога. Поэтому старайтесь организовывать переезд с утра, пока на дорогах нет пробок, в выходные это до 11 часов утра. Для экономии времени и денег вынесите вещи заблаговременно, чтобы по прибытию автомобиля сразу начать загружаться.

4. Набор первой необходимости.

В отдельную коробку или сумку соберите те вещи, которые могу понадобиться в первую очередь: гигиенические принадлежности, сменная одежда, полотенце, аптечка, необходимый набор посуды (ложка, вилка, тарелка, кружка). При разгрузке поставьте эту коробку отдельно, чтобы она не затерялась среди других вещей.

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5. Подготовить новое жильё.

Чтобы как можно быстрее начать обживаться на новом месте, подготовьте его — помойте окна, сантехнику и т. п. Если там нет никакой мебели, то привезите заранее несколько табуреток или раскладных стульев для отдыха. Пол лучше застелить плотной плёнкой, чтобы не тратить время на мытьё полов после бригады грузчиков!

  • Документы, ценные вещи перевозите самостоятельно;
  • Детей и домашних животных на время переезда лучше отправить к родственникам, чтобы не тратить лишнее время и нервы.
  • Ещё до упаковки сделаете фото бытовой техники сзади — так не нужно будет ломать голову в какой разъём нужно воткнуть тот или иной провод.

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Фото: saremovals.co.za

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Как упростить переезд в новую квартиру
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