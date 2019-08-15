Как упростить переезд в новую квартиру

Не зря переезд как и ремонт сравнивают со стихийным бедствием — собрать, а затем разобрать вещи которые наживались не один десяток лет, без потерь их перевести — задача не из лёгких! И, пожалуй, это та ситуация в жизни с которой нужно просто смириться и пережить её, но всё же есть несколько несложных советов, которые помогут значительно облегчить этот процесс.

1. Избавиться от лишнего.

Переезд — прекрасный способ избавиться от ненужного хлама и вещей, которые годами занимали место на полках! Вещи и предметы утвари в хорошем состоянии, можно попробовать продать или просто раздать через объявления на специальных сайтах. Не жалейте расставаться с одеждой — как показывает практика, если вещь не одевалась более 1 года, то навряд ли она нужна.

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2. Не только коробки.

По привычке считается что при переезде вещи упаковываются только в коробки, но это не так. Одежду, постельное бельё, полотенца и т. п. удобно сложить в мусорные пакеты — так они займут меньше места и можно будет сразу увидеть, что лежит в том или ином пакете.

Можно воспользоваться новинками прогресса — вакуумными пакетами, которые идеально подходят для упаковки подушек, одеял, верхней одежды в несколько раз уменьшая их объём. Однако обувь лучше перевозить в коробках, предварительно набив её бумагой.

Посуду удобнее сложить в пластиковые контейнеры, закрыть их крышкой и перемотать скотчем, чтобы они не раскрылись.

Книги и декоративные мелочи, которые всё же выбросить не решились можно сложить в хорошо знакомые картонные коробки. Только не забудьте подписать что находится в каждой из них, а на тех, в которых лежат хрупкие вещи сделайте кидающеюся в глаза надпись, чтобы грузчики не водрузили сверху тумбочку.

Наиболее удобным вариантом будет сложить вещи в коробки по комнатам — кухня, спальня и т. д. Это позволит значительно сэкономить время при распаковке и поиске нужных предметов.

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3. Время переезда.

Как правило, все грузовые такси берут деньги по времени — сюда входит время погрузки, разгрузки, сама дорога. Поэтому старайтесь организовывать переезд с утра, пока на дорогах нет пробок, в выходные это до 11 часов утра. Для экономии времени и денег вынесите вещи заблаговременно, чтобы по прибытию автомобиля сразу начать загружаться.

4. Набор первой необходимости.

В отдельную коробку или сумку соберите те вещи, которые могу понадобиться в первую очередь: гигиенические принадлежности, сменная одежда, полотенце, аптечка, необходимый набор посуды (ложка, вилка, тарелка, кружка). При разгрузке поставьте эту коробку отдельно, чтобы она не затерялась среди других вещей.

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5. Подготовить новое жильё.

Чтобы как можно быстрее начать обживаться на новом месте, подготовьте его — помойте окна, сантехнику и т. п. Если там нет никакой мебели, то привезите заранее несколько табуреток или раскладных стульев для отдыха. Пол лучше застелить плотной плёнкой, чтобы не тратить время на мытьё полов после бригады грузчиков!

Документы, ценные вещи перевозите самостоятельно;

Детей и домашних животных на время переезда лучше отправить к родственникам, чтобы не тратить лишнее время и нервы.

Ещё до упаковки сделаете фото бытовой техники сзади — так не нужно будет ломать голову в какой разъём нужно воткнуть тот или иной провод.

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Фото: saremovals.co.za