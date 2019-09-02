Как избежать мошенничества при съеме квартиры?

Как и в любом бизнесе на рынке недвижимости промышляют мошенники, которые готовы в любой момент воспользовался некомпетентностью человека и соответственно выманить его деньги не предоставив каких-либо услуг. Мы хотим предостеречь тех, кто ищет съемное жилье или пытается его сдать и рассказать о некоторых аспектах безопасности в этом деле.

Первое на что надо обратить внимание — это то, что любая фирма, занимающаяся недвижимостью, является лицом юридическим. А раз так, то она должна иметь все соответствующие разрешительные документы на право такой деятельности. Ни одно агентство недвижимости не имеет права работать без документов, поэтому любой клиент имеет все права на то, чтобы ознакомиться с этими документами. Причем ему обязаны не просто показать ксерокопию, а выдать на руки именно ксерокопию, заверенную печатью и подписью руководства.

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Второй аспект — этот офис. Попадая в него, клиент должен понимать, что работа агентства недвижимости — это обработка информации, а значит в таком офисе должна быть элементарная оргтехника, компьютер, ксерокс и факс. Другими словами, офис хорошей преуспевающей фирмы должен выглядеть подобающе, а не как шарашка.

Для того, чтобы удовлетворить все пожелания клиента и полноценно его обслужить в агентстве недвижимости должен быть хорошо подобран штат сотрудников. Это значит, что должно быть несколько профессиональных агентов занимающихся арендой. Такое агентство обязано предоставлять клиенту сразу несколько вариантов жилья. Для обработки информации нужны опытные и профессиональные агенты и диспетчера. А чтобы оформлять сделки и проверять их юридическую состоятельность в штате агентства должен быть опытный юрист.

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В сфере недвижимости и в частности при аренде жилья существует два основных вида мошенничества. Это непосредственное мошенничество при аренде и использование так называемых бумажных агентств. Несколько слов о первом виде.

При сдаче квартиры используются поддельные паспорта и фиктивные документы.

Квартира сдаётся в отсутствии одного из собственников. После составления договора и передачи денег появляется второй собственник и расторгает договор.

При осуществлении сделки все договоренности происходят на словах без оформления договора, после сделка расторгается без возможности возврата денег.

Собственника не устраивает арендатор и ему создают невыносимые условия для проживания.

Чтобы этого избежать, следует пользоваться услугами проверенных агентств, не доверять людям со стороны и внимательно оговаривать каждый пункт договора, который надо составлять в любом случае.

Бумажное агентство — это сбор информации в рекламных целях. Клиенту за небольшую сумму дают огромное количество объектов недвижимости, которые он должен осматривать сам. По факту сами объекты сдаются от других агентств, что не дает никакой пользы такому клиенту.

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Фото: hozyain.pro