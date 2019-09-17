Зарубежная недвижимость: заблуждения и реалии

В большинстве своем информация о ситуации с недвижимым имуществом за рубежом является искаженной. Мы бы хотели развеять часто возникающие мифы о рынке зарубежной недвижимости и рассказать о реалиях, с которыми сталкиваются люди.

Миф 1. Широко распространилась информация о том, что мировой кризис способствовал снижению цен на недвижимость везде. И даже в самых популярных местах есть возможность купить площади за смешные суммы. На самом деле, как и прежде, за бесценок продаются лишь совершенно не подходящие для жизни помещения, которые находятся в ужасном состоянии. Это совершенно не ново, что многие желают приобрести достойную недвижимость по низкой стоимости. Но несмотря ни на какие экономические условия, нельзя купить что-то хорошее и дешевое, к сожалению. В США желают купить нормальное жилье до 100 тысяч долларов, а в Испании удивляются тому, что качественную квартиру на побережье можно приобрести от 100 тысяч евро.

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Миф 2. Покупатели грезят, что если жилье дешевое, то и заключение сделки, и содержание не обойдутся в копеечку. На самом деле, не дорогая жилая площадь совсем не означает экономию на обязательных процедурах. Например, в тех же Штатах на сделки от 50 до 300 тысяч долларов установлен обязательный тариф, из-за чего покупка дешевого жилья с высокой ценой за оформление приравнивается к покупке престижного, но с низкой стоимостью стандартных услуг. Также подвох заключается и в дальнейшей квартплате. Соотношение цен также выгоднее для дорогой недвижимости. Представьте, что за квартиру за 60 тысяч долларов мы ежемесячно должны платить 300 долларов, а за квартиру за 400 тысяч долларов — 500 долларов. Разница существенная, очевидно. Предметом для анализа также является и налог. Например, в США он зависит от местоположения объекта недвижимости.

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Миф 3. Встречаются те, кто рассчитывают на собственные силы и не нанимают специалистов. Конечно, вы можете разобраться во всем сами, изучить профессиональную лексику, объездить и посмотреть множество объектов. Но представьте, сколько на это уходит времени и денежных ресурсов. Намного практичнее и грамотнее воспользоваться услугами профессионалов. Поверьте, без них не обойтись, особенно в международном вопросе. Просто всегда стоить помнить об актуальности информации. Многие сайты не обновляются, цены не соответствуют настоящему валютному курсу, а мошенников за рубежом еще больше, чем в России.

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Миф 4. Многие верят, что можно обойтись без юридических услуг. Где-то это реально, но где-то юридическое сопровождение является обязательной частью сделки, закрепленной на законодательном уровне. Так происходит в Великобритании. В странах Европы покупатели вообще не любят экономить на юристах. Намного спокойнее и даже выгоднее нанять профессионала, способного отстоять ваши права и организовать сделку на высшем уровне и на ваших условиях!

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Фото: iemasfinancialservices.co.za