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Автор Ксения Семенова

Собственный отель, особняк у моря и квартира в Киеве: недвижимость Софии Ротару

Недвижимость print

Известная эстрадная певица София Михайловна Ротару — обладательница чудесного голоса, огромного количества званий и наград. Не беря во внимание ее популярность, живет знаменитость не на широкую ногу.

Собственный отель, особняк у моря и квартира в Киеве: недвижимость Софии Ротару. 404024.jpeg
Фото: GdeZhivet.com

На данный момент из недвижимости у нее имеется:

  • дом и гостиница в Крыму;
  • квартира в Киеве;
  • коттедж около Конча-Заспы, что под Киевом.

Дом и отель в курортном городке России

В 1975 году певица перебралась из маленького села Маршинцы, Украина, в город около моря — Ялту. В 1980 году ей преподнесли подарок в виде квартиры в девятиэтажке. Планировку жилища разрабатывали целенаправленно для звезды.

В 90-х годах она на почти четверть века взяла в аренду историческую постройку (памятник 19 века), которая должна была пойти под снос. В то время здание принадлежало Крымской филармонии, которая у певицы вызывала особые личные воспоминания.

За свои сбережения она провела реставрацию помещений и сделала там студию звукозаписи.

Спустя время ей представилась возможность приобрести этот дом и участок вокруг него. Ознакомившись с документами и имеющимися снимками, реставраторам удалось вернуть этому ценному строению первозданный вид. На данный момент там находится роскошный отель "Вилла София".

Сама знаменитость периодически отдыхает в небольшом поселке Никита, который располагается около Ялты. Там у звезды есть личный коттедж, построенный ее сыном.

Дом Софии находится близ старинного ботанического сада.

В этом месте она проводит основную массу времени, когда нет концертов. Туда же часто приезжают ее близкие люди. Всей родне пришелся по вкусу мягкий климат и умопомрачительный вид природы в этом месте Крыма.

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Квартира в Киеве

Собственный отель, особняк у моря и квартира в Киеве: недвижимость Софии Ротару. 404025.jpeg
Фото: gdezhivet.com

София Ротару является счастливой обладательницей четырехкомнатных апартаментов в самом сердце украинской столицы. Так совпало, что квартира находится около Софиевского собора.

Разработка интерьера для этого жилища легла на плечи знаменитого архитектора. Певица выдвинула лишь несколько пожеланий: отдать предпочтение классике, соорудить просторную гардеробную и комфортную кухонную зону. Одна из самых главных ценностей там — люстра, отделанная камнями Сваровски.

Это жилище по большей части отведено для приема гостей и для проживания перед гастролями, так как именно там находится основная масса ее концертных нарядов.

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Особняк под Киевом

Собственный отель, особняк у моря и квартира в Киеве: недвижимость Софии Ротару. 404026.jpeg
Фото: gdezhivet.com

Певица сторонится городской суеты. Она предпочитает свежий воздух и природные красоты. Ввиду этого, под украинской столицей в селе Пятихатки (район Конча-Заспа), она возвела симпатичный особняк из дерева.

Вокруг дома раскинулся сосновый лес, а неподалеку бежит речка Козинка. Это жилище построено из оцилиндрованного бревна, которое доставили прямиком из Финляндии.

Дизайн в особняке, надо отметить, колоритный. Там преобладает народный стиль. В доме присутствуют ковры ручной работы, обилие натуральных материалов, а шторы заменяют вышитые рушники.

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Фото: dpchas.com.ua

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Собственный отель, особняк у моря и квартира в Киеве: недвижимость Софии Ротару
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