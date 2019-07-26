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Автор Кира Чапковская

Супермодель Кристи Бринкли меняет Хэмптонс на пентхаус в центре города

Недвижимость print

За последние несколько лет опытная модель Sports Illustrated в течение последних нескольких лет распродавала два своих старых дома в Хэмптонсе.


Хватит на всех: рациональное строительство четырехэтажного дома // Forumhouse

Кристи Бринкли все еще пытается найти лучшее место для своего нового городского образа жизни, арендовав новую квартиру в West Village в Нью-Йорке чуть более года после переезда в Трибеку. Квартира, расположенная в новом многоэтажном комплексе, который охватывает почти весь городской квартал, имеет площадь 2 398 квадратных футов и включает в себя три спальни и три с половиной ванные комнаты.

В роскошной квартире есть фойе с гардеробной большого размера, доступной слева от главного входа, которая выходит на просторную скомбинированную комнату — гостиной и столовой — с окнами от пола до потолка. Две стеклянные двери, в свою очередь, соединяют общее жилое пространство с лоджией, выходящей на восток, с кирпичным полом, залитым солнечным светом и завидным видом на центр Манхэттена. Кухня высокого класса рядом с гостиной / обеденной зоной закреплена вокруг двойного острова со встроенным снэк-баром и имеет серые мраморные столешницы и красиво отделанными шкафами.

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В другом месте квартиры находятся две гостевые спальни (обе с ванной комнатой) с окнами от пола до потолка и хозяйская спальня на юго-восточной стороне с четырьмя шкафами — места, достаточного для впечатляющего гардероба Бринкли. Главная ванная комната — это не что иное, как роскош: с глубокой ванной, встроенной в большую мраморную плиту, соединенную со стеклянным паровым душем. Двойной туалетный столик с мраморными столешницами помогает округлить завершает всю эстетику комнаты.

Удобства в здании включают в себя все: круглосуточный швейцар и услуги консьержа, 21-местный кинозал, фитнес-центр с комнатами для спа-процедур, 25-метровый бассейн, зал для игры в гольф и даже отдельную столовую с кухней от шеф-повара.

Предыдущая резиденция Бринкли была просторным дуплексным пентхаусом со стеклянными стенами в Трайбеке, который она арендовала за 29 500 долларов в месяц (в последний раз цена на новую квартиру составляла 25 000 долларов в месяц), и имела три спальни и две с половиной ванные комнаты. Бринкли устроила в пентхаусе вечеринку в честь своего 64 — летия, заполнив пространство площадью 3000 квадратных футов семьей, друзьями, фокусником и большим количеством шампанского.

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В начале этого года она наконец-то нашла покупателя для одного из двух своих давних домов в Хэмптонсе, которые некоторое время томились на рынке недвижимости. Пляжный дом площадью 5500 квадратных футов впервые был выставлен на продажу с ценой в размере 25 миллионов долларов в начале 2017 года, и его цена снижалась на протяжении многих лет, хотя неясно, какой была окончательная цена продажи, когда он был уже продан в феврале. У Бринкли по-прежнему есть еще один дом в Хэмптонсе — обширный 20-акровый комплекс, известный как Тауэр-Хилл, который продается на рынке с 2002 года. Последний раз он был выставлен весной 2018 года за 29,5 миллиона долларов.

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Фото: WWD.com

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Недвижимость
Супермодель Кристи Бринкли меняет Хэмптонс на пентхаус в центре города
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