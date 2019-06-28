Самая дорогая недвижимость звезд шоу-бизнеса

Огромные гонорары современных звезд шоу-бизнеса позволяют им приобретать роскошную недвижимость как у себя на родине, так и за рубежом. Ведь это всегда хорошая инвестиция. Продав квартиру или дом со звездным именем, можно неплохо заработать.
Заграничная недвижимость
Отечественные звезды приобретают недвижимость в таких странах как Турция, Израиль, Испания. Реже в более дорогих — Швейцарии, Австрии, Великобритании (все же не настолько большие гонорары).
Однако, недвижимость со звездным именем также теряет в цене во время кризисов, как и обычная. Иногда даже еще больше.
ТОП-5 дорогой недвижимости российских звезд
На пятом месте апартаменты певицы Лады Дэнс, расположенные на Чистых прудах в Москве. Их высокая стоимость обусловлена исключительно стоимостью ремонта. Как утверждает певица, он прошел под ее руководством, с использованием самых передовых технологий и дизайнерских решений.
Четвертое место — квартира Ксении Собчак в Санкт-Петербурге. Ее переделали из коммунальной квартиры. Обставлена она антикварной мебелью, редкими книгами и картинами.
На третьем месте четырехкомнатная квартира Анастасии Волочковой в Санкт-Петербурге. Хозяйка оценивает ее в 250 миллионов рублей, хотя приобрела за 120 миллионов. Апартаменты находятся в центре города. Оформлены в античном стиле, украшены шикарными люстрами из натурального хрусталя.
Второе место занимают двухэтажные апартаменты Филиппа Киркорова на Таганке. В этой квартире на нижнем этаже певец провел свое детство. Позже он выкупил у соседей верхнюю квартиру, и объединил их в одну. Сейчас эта двухэтажная семикомнатная квартира оценивается примерно в 1 миллион 250 тысяч долларов.
Ну а первое место по праву принадлежит 15-комнатной квартире Никаса Сафронова. Эти роскошные апартаменты имеют вид на Кремль и Храм Христа Спасителя. Более 10 лет Никас выкупал соседские квартиры. Потом был долгий (на 6 лет) ремонт. Квартира отделана в готическом стиле, украшена старинными фресками. На первом этаже у художника жилые комнаты, на втором — комнаты для гостей, а на третьем — художественная мастерская. Сам мастер оценивает ее в 70 миллионов долларов. Но продавать пока не собирается.
Фото: pronovostroy. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Чем отличаются апартаменты от квартиры
Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня
Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах
Кондоминиум — что это такое, и с чем его едят?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.