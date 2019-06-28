Самая дорогая недвижимость звезд шоу-бизнеса

Огромные гонорары современных звезд шоу-бизнеса позволяют им приобретать роскошную недвижимость как у себя на родине, так и за рубежом. Ведь это всегда хорошая инвестиция. Продав квартиру или дом со звездным именем, можно неплохо заработать.



Названы адреса самого дорогого жилья в Москве / Новости от 03.01.2019 11:40

Заграничная недвижимость

Отечественные звезды приобретают недвижимость в таких странах как Турция, Израиль, Испания. Реже в более дорогих — Швейцарии, Австрии, Великобритании (все же не настолько большие гонорары).

Однако, недвижимость со звездным именем также теряет в цене во время кризисов, как и обычная. Иногда даже еще больше.

ТОП-5 дорогой недвижимости российских звезд

На пятом месте апартаменты певицы Лады Дэнс, расположенные на Чистых прудах в Москве. Их высокая стоимость обусловлена исключительно стоимостью ремонта. Как утверждает певица, он прошел под ее руководством, с использованием самых передовых технологий и дизайнерских решений.

Четвертое место — квартира Ксении Собчак в Санкт-Петербурге. Ее переделали из коммунальной квартиры. Обставлена она антикварной мебелью, редкими книгами и картинами.

На третьем месте четырехкомнатная квартира Анастасии Волочковой в Санкт-Петербурге. Хозяйка оценивает ее в 250 миллионов рублей, хотя приобрела за 120 миллионов. Апартаменты находятся в центре города. Оформлены в античном стиле, украшены шикарными люстрами из натурального хрусталя.

Второе место занимают двухэтажные апартаменты Филиппа Киркорова на Таганке. В этой квартире на нижнем этаже певец провел свое детство. Позже он выкупил у соседей верхнюю квартиру, и объединил их в одну. Сейчас эта двухэтажная семикомнатная квартира оценивается примерно в 1 миллион 250 тысяч долларов.

Ну а первое место по праву принадлежит 15-комнатной квартире Никаса Сафронова. Эти роскошные апартаменты имеют вид на Кремль и Храм Христа Спасителя. Более 10 лет Никас выкупал соседские квартиры. Потом был долгий (на 6 лет) ремонт. Квартира отделана в готическом стиле, украшена старинными фресками. На первом этаже у художника жилые комнаты, на втором — комнаты для гостей, а на третьем — художественная мастерская. Сам мастер оценивает ее в 70 миллионов долларов. Но продавать пока не собирается.

Фото: pronovostroy. ru

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