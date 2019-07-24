Джастин Бибер и Хейли Болдуин ищут новое жилье

Супруги тихо поженились в сентябре 2018 года. Теперь, когда Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально женаты, пара ищет совместное гнездо любви, которое можно назвать домом. По данным New York Post, молодожены, смотрели несколько квартир на Манхэттене в поисках места для аренды.



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Одна из таких квартир расположена на улице Леруа, где за квартиры с двумя спальнями требуют от $ 15 416 до $ 17 000 в месяц. (Здание было построено известным застройщиком Яном Шрагером). Одна из доступных квартир, на которую могли смотреть Бибер и Болдуин, была резиденция площадью 1728 квадратных футов, расположенная на седьмом этаже, с окнами от пола до потолка, с видом на воду. Апартаменты в роскошном здании также имеют широкие деревянные полы, входную галерею с так называемыми "художественными стенами" и большую комнату, которая выходит во впечатляющий внутренний дворик площадью 200 квадратных футов.

Тем не менее, пара должна быть разборчива в отношении того, где они в конечном итоге арендуют, причем в приоритете номер один — это конфиденциальность. "Им нужно действительно приватное место, где они могут быть защищены от фанатов и папарацци", — сказал источник Post.

В настоящее время Бибер является счастливым владельцем многомиллионного особняка, расположенного на 101 акре в южном Онтарио. Из окон открывается вид на озеро Пуслинч недалеко от Кембриджа, Онтарио. Сам дом занимает площадь более 9 000 квадратных футов. Интернет-источники утверждают, что дом был построен на заказ и имеет такие удобства, как театральная комната, тренажерный зал, игровая комната и открытые террасы с видом на озеро.

Бибер, как сообщается, заплатил 5 миллионов долларов за собственность. Ранее он владел домом в Калабасасе, штат Калифорния, который он купил за 6,5 миллиона долларов в 2012 году; арендовал две разные квартиры в Беверли Хиллз; и временно занял площадку для вечеринок SoCal, которую назвали "самым печально известным тусовочным домом Голливуда", за которую он платил 29 000 долларов в месяц. По словам Curbed, в доме был собственный ночной клуб, кинотеатр, тренажерный зал, три бара, лифт и неоновая подсветка повсюду.

И это еще не конец его истории с недвижимостью. К концу 2014 года он арендовал дом "salad spinner" за $59,000 в месяц; в следующем году он арендовал еще одну недвижимость в Беверли-Хиллз за $35,000 в месяц. В 2016 году он выложил колоссальные $ 80,000 в месяц за место на озере Толука, арендовал площадку в Лондоне за $133,000 в месяц, а к следующему году снова вернулся к аренде в Беверли-Хиллз, современный дом в 8 600-квадратных футов за $55,000 в месяц.

Фото: tatler.ru

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