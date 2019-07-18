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Автор Марина Пархоменко

Почему в нашей стране сокращается строительство торговых объектов

Недвижимость print

В России популярность торговых центров пошла на убыль. В минувшем году ввели в эксплуатацию очень мало таких объектов. Это самая низкая цифра за последние 15 лет. Причина связана со снижением покупательской активности наших соотечественников. Вот уже на протяжении пяти лет сокращаются реальные доходы людей.  


Какая площадь ТЦ приходится на тысячу жителей

Согласно данным компании Cushman & Wakefield, в 2018 году возвели лишь 483 тыс. кв. м. торгового новостроя. Большая часть этого объема (435 тыс. кв. м.) предназначена для торговых центров.  

Крупные агентства недвижимости подтверждают этот факт. Можно строить гораздо больше ТЦ, но спроса нет. И это несмотря на то, что показатель наполняемости торговыми объектами в целом по России все еще пребывает на довольно низком уровне - 169 кв. м на 1 тыс. жителей.

Для сравнения, в передовых государствах мира средний показатель в центрах регионов с миллионным населением составляет около 387 кв. м на 1 тыс. горожан. Вместе с тем в городах нашей страны, с населением свыше 1 млн. человек, эта цифра намного меньше. К примеру, в Перми приходится всего 135 кв. м. торговых площадей на 1 тыс. жителей, в Омске - 273 кв. м, Новосибирске - 283 кв. м.

Вдобавок к этому, начали строить более маленькие ТЦ, чем ранее. Площадь нового торгового центра составляет примерно 30 тыс. кв. м.

Причины сокращения численности ТЦ

На численность ТЦ оказала влияние экономическая ситуация в России в 2014-2016 г.г., которая вынудила девелоперов отложить значительную часть проектов в долгий ящик. Хотя их строительство планировалось в 2017-2018 г.г.

Другой веской причиной является «зрелость» рынка. То есть, за последние 10 лет рынок торговых объектов нашей страны стал конкурентоспособным.

А еще не очень выгодная экономическая ситуация вызывает отток иностранных инвесторов из России. Так, нашу страну покинули австрийская компания Immofinanz, немецкий Heitman. Вдобавок к этому, финская Stockman завершает работу в России, Atrium European Real Estate продает около 10 торговых объектов.

Негативные социальные факторы внесли существенные коррективы в строительство торговых объектов. Так, по сведениям Росстата, безработица  в среднем по нашей стране достигает лишь 4,8%. Однако эксперты считают, что большинство россиян не видят смысла регистрироваться в центрах занятости, поэтому реальные цифры о количестве безработных неизвестны.

Вместе с тем, доходы наших соотечественников статуправления считают по новым правилам. Эта методика улучшает показатели доходов граждан, демонстрируя снижение только на 8,3% за последние шесть лет, хотя ранее фигурировала цифра 10,9%. Этому способствует учет сезонных заработков россиян и случайные источники доходов.

Но ни одна из методик не показывает реальное положение вещей. О падении доходов красноречиво свидетельствует снижение покупательской способности населения.

Эта тенденция ведет к нестабильному положению арендаторов помещений ТЦ, они претендуют на скидки в оплате и более строго подходят к выбору территории. В такой ситуации торговым центрам сложнее держаться на плаву.

И все же эксперты предполагают, что в этом году в нашей стране возведут больше ТЦ, чем в 2018-м. Так, на 2019 год запланировано строительство свыше 1,3 млн. кв. м. новых торговых объектов, из них более 40% заявлены в населенных пунктах с населением до миллиона человек. В Москве собираются соорудить 315 тыс. кв. м., эта доля составляет 23% от общего объема такого строительства.

Но, учитывая доходы граждан, ситуация по-прежнему далека от радужной.

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Темы рынок торговый недвижимость квартира купить объект. строительство
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