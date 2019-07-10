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Автор Кира Чапковская

Глория и Эмилио Эстефан повторно выставляют Гостевой комплекс в Майами за $32 млн

Недвижимость print

Музыкальная пара Глория и Эмилио Эстефан возобновляют поиски подходящего покупателя своего гостевого комплекса на Звездном острове в Майами, выставляя его за 32 миллиона долларов после того, как он провел чуть более года вне рынка. Расположенная рядом с их первичной резиденцией, вторичная недвижимость по цене значительно ниже изначальной цены в 40 миллионов долларов, которые они хотели получить в 2015 году, хотя скидка никоим образом не отражает очевидную звездную силу и потенциал дома.


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Эмилио сообщает Wall Street Journal, что недавно уругвайский архитектор Карлос Отт подготовил рендеринг возможной перепланировки недвижимости, в которой дом в значительной степени будет организован так, чтобы напоминать два полумесяца, вдохновленные студией звукозаписи Эмилио Crescent Moon Studios. (В другом рендеринге дом выглядит как V-образный амфитеатр.) «Если вы хотите чего-то совершенно другого, у вас есть один из лучших участков земли в Майами», - говорит он.

Тем не менее, в настоящее время здание представляет собой обширный комплекс в средиземноморском стиле, занимающий приблизительно 1,34 акра, с главным домом с пятью спальнями и отдельной виллой с тремя спальнями, которую с любовью называют La Casita. Главный дом, занимающий около 5000 квадратных футов, с побеленным фасадом, паркетными и мраморными полами, 30-футовыми потолками, открытыми верандами, арочными дверными проемами и панорамными окнами, из которых открывается великолепный вид на воду.

Главный вход выходит на парадную лестницу, которая слегка вьется и поднимается от фойе. Слева от парадного входа находится просторная гостиная, а в формальной столовой - ряд окон, выходящих на заднюю террасу. Наверху хозяйская спальня располагает впечатляющей, хотя и немного устаревшей, главной ванной комнатой, в которой установлена ​​глубокая и вместительная ванна на ножках прямо перед большим настенным зеркалом.

Не менее впечатляющая вилла с тремя спальнями, главный этаж которой сосредоточен вокруг открытой веранды с огромным бассейном посередине. На открытом воздухе между двумя домами расположен обширный задний двор с бассейном уникальной формы, окруженным высокими пальмами и травяным газоном, ведущим прямо к берегу.

По словам Эмилио, пара первоначально приобрела это имущество около 25 лет назад для его матери, которой уже нет в живых. Тогда была надежда, что дети пары переедут в комплекс, но он оказался слишком большим для них. Эстефанс ранее размещал дом на рынке недвижимости в течение почти 12 лет, прежде чем ненадолго забрать его оттуда в 2017 году. Эмилио сообщает WSJ, что у него было несколько друзей, которые были заинтересованы в покупке недвижимости, но в конечном итоге сделки не увенчались успехом. Сами Эстефанс живут в нескольких минутах ходьбы от гостевого дома, и на протяжении многих лет принимали там ряд знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес, Шер и Рики Мартин.

Фото: law.com

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Глория и Эмилио Эстефан повторно выставляют Гостевой комплекс в Майами за $32 млн
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