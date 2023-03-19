Киевский режим в нокдауне от удара, нанесённого Путиным в Мариуполе

4:27 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Президент РФ Владимир Путин визитом в Мариуполь нанёс сильнейший удар по украинской пропаганде, дал уверенность россиянам в успешном завершении СВО на Украине и сигнал Западу и Китаю о планах России.

И один в поле информационной войны — воин

Ещё вчера свидомые торжествовали, видя "фоторобот Путина" в киевских электричках по случаю ордера на арест, выданного МУС, а сегодня российский президент "нагло" без охраны проехался по Мариуполю.

Тем самым президент России:

разбил вдребезги созданный украинскими СМИ и соцсетями образ "бункерного деда";

показал себя достойным лидером, который не избегает, возможно, неприятного разговора с разорёнными военными действиями местными жителями;

показал, что у Мариуполя красивое будущее с новыми кварталами, больницами, школами, концертными залами, дорогами, рабочими местами. Это приглашение местным жителям — вернуться и жить хорошо;

развеял миф об украинских "партизанах", готовых самого Путина — растерзать при первой возможности. Одну из жительниц, которая беседовала с Путиным, назвав новый квартал "маленьким кусочком рая", свидомые уже опознали и заявили, что "она всегда была пророссийских взглядов". Увы для них — она совсем не одна такая.

вдохновил бандеровцев на мрачные размышления: "а где же были наши ГУР и ССО — ни тебе БПЛА, ни ракеты, ни диверсанта" на скромный путинский автомобиль. И почему не доложили американцы со своей всесильной разведкой, или это опять "договорняк".

показал украинцам, в чью пользу будут нарастать сравнения "до и после".

Блогер Анатолий Шарий считает, что Путин в Мариуполе: ночью, без тотального перекрытия города, с минимальной охраной, сам за рулём, пропускающий поток машин на главной дороге, прибывший на вертолете, беседующий с простыми людьми — это Путин образца 2000 года". И это, по его мнению, " плохой знак для Украины и мирового сообщества".

Другие украинские Telegram-каналы пишут, что Киевом дано указание бандеровским ЛОМам полностью игнорировать визит президента РФ в Мариуполь, иначе могут возникнуть вопросы, например, "а зачем мне умирать в Бахмуте".

Путин в Мариуполе — хороший знак для России

Между тем, после визита в России уверены, что:

украинский фашизм навсегда побеждён, так как рядом с Мариуполем была военная база главного фашистского боевого отряда — полка "Азов" (запрещён в РФ как террористическая организация);

Донбасс, Запорожская и Херсонская области навсегда вернулись в Россию, они будут восстановлены и интегрированы в общероссийское пространство;

никакой "подморозки" СВО не будет, "так как Путин в реальности, физическим присутствием связал себя с освобожденными территориями", написал в Telegram военкор Дмитрий Стешин.

Путин посмотрел всё сам и ускорит исправление "косяков". Как сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, президент даст поручения разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители Мариуполя: это задержки выплат зарплат, оформление российского гражданства и российских паспортов;

президент даст поручения разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители Мариуполя: это задержки выплат зарплат, оформление российского гражданства и российских паспортов; дан сигнал китайскому президенту Си Цзиньпину, который приезжает в Москву со своим мирным планом по Украине, что говорить о мире РФ готова, но на своих условиях.

который приезжает в Москву со своим мирным планом по Украине, что говорить о мире РФ готова, но на своих условиях. это также сигнал Западу в том же роде — отступления не будет, несмотря на запугивания "фотороботами" от МУС, а будет только наступление.

Визит президента в имеет огромное значение и лично для него, потому что в 2014 году Путин дал команду остановить активные наступательные действия ополчения ЛДНР именно под Мариуполем. Как он объяснил сегодня, слишком велика для него оказалась цена этой уступки просьбам Запада, теперь он увидел это своими глазами. Поэтому визит — это дань память павшим, произведена сверка с совестью и даны себе обещания.

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