Российский президент Владимир Путин впервые лично посетил ДНР и совершил рабочую поездку в Мариуполь. Лидер страны прилетел в регион на вертолёте, а затем за рулём автомобиля объехал несколько районов города.
Как сообщили в Кремле, Путин осмотрел несколько объектов инфраструктуры и побеседовал с местными жителями.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал лидеру России о темпах строительства в Мариуполе.
"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — рассказали в Кремле.
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