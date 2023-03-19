Путин впервые лично посетил Донбасс, осмотрел Мариуполь и встретился с жителями города

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский президент Владимир Путин впервые лично посетил ДНР и совершил рабочую поездку в Мариуполь. Лидер страны прилетел в регион на вертолёте, а затем за рулём автомобиля объехал несколько районов города.

Как сообщили в Кремле, Путин осмотрел несколько объектов инфраструктуры и побеседовал с местными жителями.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал лидеру России о темпах строительства в Мариуполе.

"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — рассказали в Кремле.

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