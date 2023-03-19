Глава РФ Владимир Путин будет арестован, если "его нога ступит на территорию Германии". С таким заявлением выступил руководитель Минюста ФРГ Марко Бушман.
Он призвал сотрудников Международного уголовного суда (МУС) как можно скорее связаться с Интерполом и лидерами государств-участников, чтобы попросить их эффективно исполнять требования.
"Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на территорию ФРГ, и передать его МУС", — приводит комментарий Бушмана издание Die Zeit.
По его словам, власти ФРГ не собираются игнорировать решения МУС.
Ранее представители МУС выдали ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой из-за подозрений в "незаконном вывозе детей с Украины".
Украинский президент Владимир Зеленский одобрил решение суда в Гааге и назвал его "историческим".
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.