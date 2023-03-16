Лидер КНР Си Цзиньпин, как сообщают СМИ, планирует отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Саммит имеет стратегическое значение.
Это первый международный визит китайского лидера после переизбрания на третий президентский срок. Теперь он может спокойно работать над двумя главными целями своей политической карьеры:
Имея такие задачи, китайский лидер должен сделать ставку на Россию, потому что, чем больше она истощит Запад в СВО на Украине, тем более конкурентной будет китайская экономика (тому же на дешёвых российских энергоресурсах), тем выгоднее и спокойнее будет НОАК воевать с Тайванем через несколько лет.
Поэтому позиция Китая по Украине определена — то, что произошло, это вина США и их политики расширения НАТО на восток. Это утверждение будет повторено на встрече в Москве, может быть, в более жёстких формулировках.
Китай, несомненно, будет помогать РФ победить Запад в прокси -войне, но скрытно, учитывая огромную зависимость своей экономики от западной.
Поэтому в Москве вполне возможно обсуждение размеров технологической помощи РФ, масштабов закупок у РФ энергоресурсов и продовольствия, поставок вооружений в Россию.
Задача российского лидера убедить Си помочь по критическим статьям (мол, без этого будет трудно противостоять ВСУ). Можно предположить, что это будут беспилотники, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, космической навигации.
Несомненно также, что Си не исключает ужесточения западных санкций против Китая, поэтому он готовится к более тесному союзу с РФ. Тогда негласная помощь станет гласной и более активной.
Внутри страны актуальной задачей для китайского лидера сейчас является создание системы, способной справиться с экономическими и социальными кризисами в критической ситуации. Под это Си сформировал полностью лояльную ему руководящую команду, включая кандидатов в кабинет Госсовета. И если уж РФ подготовилась и выдержала санкции, то Китай — и подавно.
На международной арене, если посмотреть на все последние встречи и инициативы Си, то видно, что Китай консолидирует свой лагерь. Будь то встречи с лидерами Белоруссии, Ирана, Саудовской Аравии, Казахстана, намечается — Бразилии. Этим Китай стремится обеспечить себе группу союзников в конфронтации с США. Россия — не исключение, поэтому "предательства" от Китая ожидать не приходится.
Огромную роль в налаживании стратегического партнёрства играет имидж Путина в Китае. Именно он положил конец бесполезному противостоянию, подписав в июле 2001 году российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в октябре 2004 года — пограничное соглашение о демаркации границ. Российский лидер был настолько любезен, что приехал на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр 2010 года в Пекине, которая бойкотировалась на Западе.
Российско-китайское партнерство неуклонно крепнет. Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и газа. Россия недавно объявила, что инвестирует почти 100 миллиардов долларов в строительство двух газопроводов в Китай. Китай компенсировал уход с российского рынка западных автомобилей, это стимул для его экономического роста. Военные учения двух стран становятся все более сложными, масштабными и частыми. На этой неделе военно-морские силы России, Китая и Ирана принимают участие в совместных военно-морских учениях в Оманском заливе.
Если нужен прогноз, то вот он. Со временем будет создан Союз между РФ и Китаем с привлечением стран глобального Юга (как он будет называться пока неизвестно, но через принятие в БРИКС новых членов). Он станет основой нового глобального центра с военной мощью и ключевой международной валютой.
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