Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Путин много сделал для Китая, настала очередь Си помочь России

4:54
Мир » Азия » Южная Азия

Лидер КНР Си Цзиньпин, как сообщают СМИ, планирует отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Саммит имеет стратегическое значение.

Путин много сделал для Китая, настала очередь Си помочь России

Амбициозные задачи Си может решить только с РФ

Это первый международный визит китайского лидера после переизбрания на третий президентский срок. Теперь он может спокойно работать над двумя главными целями своей политической карьеры:

  1. Воссоединение с Тайванем
  2. Стать первой экономикой мира к 100-летию КНР в 2049 году.

Имея такие задачи, китайский лидер должен сделать ставку на Россию, потому что, чем больше она истощит Запад в СВО на Украине, тем более конкурентной будет китайская экономика (тому же на дешёвых российских энергоресурсах), тем выгоднее и спокойнее будет НОАК воевать с Тайванем через несколько лет.

Поэтому позиция Китая по Украине определена — то, что произошло, это вина США и их политики расширения НАТО на восток. Это утверждение будет повторено на встрече в Москве, может быть, в более жёстких формулировках.

Китай, несомненно, будет помогать РФ победить Запад в прокси -войне, но скрытно, учитывая огромную зависимость своей экономики от западной.

Поэтому в Москве вполне возможно обсуждение размеров технологической помощи РФ, масштабов закупок у РФ энергоресурсов и продовольствия, поставок вооружений в Россию.

Задача российского лидера убедить Си помочь по критическим статьям (мол, без этого будет трудно противостоять ВСУ). Можно предположить, что это будут беспилотники, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, космической навигации.

Си готовится к более тесному партнёрству с РФ

Несомненно также, что Си не исключает ужесточения западных санкций против Китая, поэтому он готовится к более тесному союзу с РФ. Тогда негласная помощь станет гласной и более активной.

Внутри страны актуальной задачей для китайского лидера сейчас является создание системы, способной справиться с экономическими и социальными кризисами в критической ситуации. Под это Си сформировал полностью лояльную ему руководящую команду, включая кандидатов в кабинет Госсовета. И если уж РФ подготовилась и выдержала санкции, то Китай — и подавно.

На международной арене, если посмотреть на все последние встречи и инициативы Си, то видно, что Китай консолидирует свой лагерь. Будь то встречи с лидерами Белоруссии, Ирана, Саудовской Аравии, Казахстана, намечается — Бразилии. Этим Китай стремится обеспечить себе группу союзников в конфронтации с США. Россия — не исключение, поэтому "предательства" от Китая ожидать не приходится.

Путин много сделал для Китая

Огромную роль в налаживании стратегического партнёрства играет имидж Путина в Китае. Именно он положил конец бесполезному противостоянию, подписав в июле 2001 году российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в октябре 2004 года — пограничное соглашение о демаркации границ. Российский лидер был настолько любезен, что приехал на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр 2010 года в Пекине, которая бойкотировалась на Западе.

Российско-китайское партнерство неуклонно крепнет. Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и газа. Россия недавно объявила, что инвестирует почти 100 миллиардов долларов в строительство двух газопроводов в Китай. Китай компенсировал уход с российского рынка западных автомобилей, это стимул для его экономического роста. Военные учения двух стран становятся все более сложными, масштабными и частыми. На этой неделе военно-морские силы России, Китая и Ирана принимают участие в совместных военно-морских учениях в Оманском заливе.

Если нужен прогноз, то вот он. Со временем будет создан Союз между РФ и Китаем с привлечением стран глобального Юга (как он будет называться пока неизвестно, но через принятие в БРИКС новых членов). Он станет основой нового глобального центра с военной мощью и ключевой международной валютой.

Читайте по теме: США намерены воевать с Китаем. В роли Украины будут Австралия и Филиппины

Катастрофа для США: Иран и Саудовская Аравия налаживают отношения

Китай начинает борьбу за Тайвань мирным планом по Украине

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы си цзиньпин владимир путин
Новости
Mercedes-Benz GLA, GLB получат тонкие обновления дизайна и больше технологий к 2024 году
Аксёнов рассказал о сбитом в Крыму беспилотнике
Лимитированная серия Alpine A110 San Remo направляет свое раллийное наследие
Lego выпускает набор Land Rover Defender 90 из 2 336 деталей
Honda, Acura отзывают 450 000 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности
В Новосибирске мужчина добился выплаты 250 тысяч рублей от РЖД из-за болезни
Арестович сообщил об активной подготовке к контрнаступлению ВСУ
ВВС США показали место падения беспилотника Reaper после встречи с российским Су-27
Mercedes-Benz EQG сохраняет внешность концепта на шпионских фотографиях
МК: спектакль в Латвии с Чулпан Хаматовой отменили из-за давления с украинской стороны
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Удивительный спектакль Андрея Кончаловского поразил зрителей Театра Моссовета
Honda, Acura отзывают 450 000 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности
Lego выпускает набор Land Rover Defender 90 из 2 336 деталей
Арестович сообщил об активной подготовке к контрнаступлению ВСУ
В Новосибирске мужчина добился выплаты 250 тысяч рублей от РЖД из-за болезни
ВВС США показали место падения беспилотника Reaper после встречи с российским Су-27
Путин много сделал для Китая, настала очередь Си помочь России
Mercedes-Benz EQG сохраняет внешность концепта на шпионских фотографиях
МК: спектакль в Латвии с Чулпан Хаматовой отменили из-за давления с украинской стороны
Дочери Владимира Машкова может грозить до 15 лет тюрьмы из-за критики СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников