Путин много сделал для Китая, настала очередь Си помочь России

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Лидер КНР Си Цзиньпин, как сообщают СМИ, планирует отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Саммит имеет стратегическое значение.

Амбициозные задачи Си может решить только с РФ

Это первый международный визит китайского лидера после переизбрания на третий президентский срок. Теперь он может спокойно работать над двумя главными целями своей политической карьеры:

Воссоединение с Тайванем Стать первой экономикой мира к 100-летию КНР в 2049 году.

Имея такие задачи, китайский лидер должен сделать ставку на Россию, потому что, чем больше она истощит Запад в СВО на Украине, тем более конкурентной будет китайская экономика (тому же на дешёвых российских энергоресурсах), тем выгоднее и спокойнее будет НОАК воевать с Тайванем через несколько лет.

Поэтому позиция Китая по Украине определена — то, что произошло, это вина США и их политики расширения НАТО на восток. Это утверждение будет повторено на встрече в Москве, может быть, в более жёстких формулировках.

Китай, несомненно, будет помогать РФ победить Запад в прокси -войне, но скрытно, учитывая огромную зависимость своей экономики от западной.

Поэтому в Москве вполне возможно обсуждение размеров технологической помощи РФ, масштабов закупок у РФ энергоресурсов и продовольствия, поставок вооружений в Россию.

Задача российского лидера убедить Си помочь по критическим статьям (мол, без этого будет трудно противостоять ВСУ). Можно предположить, что это будут беспилотники, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, космической навигации.

Си готовится к более тесному партнёрству с РФ

Несомненно также, что Си не исключает ужесточения западных санкций против Китая, поэтому он готовится к более тесному союзу с РФ. Тогда негласная помощь станет гласной и более активной.

Внутри страны актуальной задачей для китайского лидера сейчас является создание системы, способной справиться с экономическими и социальными кризисами в критической ситуации. Под это Си сформировал полностью лояльную ему руководящую команду, включая кандидатов в кабинет Госсовета. И если уж РФ подготовилась и выдержала санкции, то Китай — и подавно.

На международной арене, если посмотреть на все последние встречи и инициативы Си, то видно, что Китай консолидирует свой лагерь. Будь то встречи с лидерами Белоруссии, Ирана, Саудовской Аравии, Казахстана, намечается — Бразилии. Этим Китай стремится обеспечить себе группу союзников в конфронтации с США. Россия — не исключение, поэтому "предательства" от Китая ожидать не приходится.

Путин много сделал для Китая

Огромную роль в налаживании стратегического партнёрства играет имидж Путина в Китае. Именно он положил конец бесполезному противостоянию, подписав в июле 2001 году российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в октябре 2004 года — пограничное соглашение о демаркации границ. Российский лидер был настолько любезен, что приехал на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр 2010 года в Пекине, которая бойкотировалась на Западе.

Российско-китайское партнерство неуклонно крепнет. Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и газа. Россия недавно объявила, что инвестирует почти 100 миллиардов долларов в строительство двух газопроводов в Китай. Китай компенсировал уход с российского рынка западных автомобилей, это стимул для его экономического роста. Военные учения двух стран становятся все более сложными, масштабными и частыми. На этой неделе военно-морские силы России, Китая и Ирана принимают участие в совместных военно-морских учениях в Оманском заливе.

Если нужен прогноз, то вот он. Со временем будет создан Союз между РФ и Китаем с привлечением стран глобального Юга (как он будет называться пока неизвестно, но через принятие в БРИКС новых членов). Он станет основой нового глобального центра с военной мощью и ключевой международной валютой.

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