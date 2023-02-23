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Любовь Степушова

Китай начинает борьбу за Тайвань мирным планом по Украине

4:44
Мир » Азия » Южная Азия

Китай начал борьбу за Тайвань, предлагая свой план мирного урегулирования на Украине. В случае его непринятия на Западе, для РФ откроется путь к китайским арсеналам.

Китай начинает борьбу за Тайвань мирным планом по Украине

Пекин начал глобальную игру

Основные позиции озвучит президент КНР Си Цзиньпин в ближайшие дни, но по словам Александра Лукашенко, если его не услышат заинтересованные стороны, "это будет иметь серьезные последствия".

По мнению китайской газеты Global Times, усилия, приложенные западными лидерами для посредничества в конфликте на Украине, провалились, и в настоящее время мир нуждается в новом плане, способном вывести ситуацию из тупика. И Китай берет на себя ответственность за это.

Если страны Запада откажутся признать, что опасения России по поводу безопасности являются законными и обоснованными, то они повторят ошибки, допущенные ими при расширении НАТО, что в конечном итоге и привело к нынешнему конфликту, пишет газета.

КНР предложит демилитаризовать Украину

По сведениям Bloomberg, в план будут включены призывы к немедленному прекращению огня и прекращению поставок оружия на Украину. Фактически это означает демилитаризацию Украины и, конечно, киевский режим такой план не поддержит.

Можно предположить, что план будет в каком-то аспекте предлагать РФ "уважать территориальную целостность Украины". Москва может это формально поддержать, но уже не в отношении присоединённых территорий.

Цель Китая — усилить коалицию глобального Юга для будущей операции в Тайване

Между тем, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в среду, что в новый пакет санкций, о котором будет объявлено одновременно с выступлением Си Цзиньпина, будут включены китайские компании.

Это превентивное предупреждение не только Пекину, но и тем, кто собирается поддержать китайский план. И не поддержать грядущее голосование на Генассамблее ООН за антироссийскую декларацию Украины, которая требует, чтобы "Россия вывела войска и прекратила боевые действия".

Не секрет, что к Китаю прислушиваются многие страны, экономически зависимые от Пекина, а это большинство стран Африки и Латинской Америки, Океании.

"Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН", — пишет Bloomberg.

Китай, начав активную игру, хочет на перспективу повысить свой политический вес, оттеснив Запад от большинства его сегодняшних сателлитов.  План Пекина по значению аналогичен плану по получению гарантий безопасности, которые требовала Москва, чтобы в случае отказа начать СВО.

В случае непринятия плана на Западе, Китай начнёт предметно готовится к операции на Тайване.

Россия получит возможность просить у Китая его арсеналы

РФ в этом случае получит, по сути, возможность договориться о поставках китайских арсеналов ( что можно Западу, можно и Китаю). Известно, что запасы советских снарядов в арсенале НОАК, которых в ВС РФ — дефицит, огромные.

Россия и Китай сверили свои часы в среду. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками в Москве. Министру иностранных дел Сергею Лаврову Ван И сказал, что независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай готов сохранить "здоровую динамику развития новой модели отношений с Россией".

Китайская экономика чрезвычайно зависит от Запада, но и обратная зависимость верна. Китайская экономика пострадает, если Китай будет увеличивать свой суверенитет, но она пострадает ещё больше, если Китай допустит экспансию Запада на Восток

Это создаст критический очаг напряженности вокруг Тайваня и на севере Китая с риском создания антикитайского проекта в мусульманском Синьцзяне с той же целью, с которой была использована Украина в антироссийском проекте — для разрушения Китая.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай украина си цзиньпин
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