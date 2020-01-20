Конституция не позволит правительству манипулировать с пенсиями

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Олег Смолин рассказал, почему необходимо закрепить в Конституции социальные права граждан, в частности, право на индексацию пенсии.



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Комиссия внесет свои предложения в Конституцию

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным, начала работу. В ее состав входит около 70 человек, среди них, например, юрист Талия Хабриева, писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, музыкант Денис Мацуев, депутат Госдумы Ирина Роднина, хирург Лео Бокерия, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский и другие.

В воскресенье в специальном заявлении представители группы заявили, что внесут свой вариант изменений в Конституцию. Они уточнили, что следующей задачей рабочей группы будет анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие "магистральных линий", которые обозначил Путин.

"Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания собственный пакет предложений от имени рабочей группы", — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

Конституция должна защитить пенсионеров

Первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы и член названной комиссии Олег Смолин сказал "Правде.Ру", что среди президентских поправок считает наиболее важными поправки социальной направленности, потому что Государственная дума с подачи правительства неоднократно приостанавливала, а то и отменяла федеральные законы. Поэтому зафиксировать такое положение, что минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума, важно, потому что потом отменить это будет невозможно, отметил депутат.

Не менее важно зафиксировать в Конституции обязанность правительства и парламента ежегодно индексировать пенсии. Олег Смолин напомнил, что в 2016 году Государственная дума и правительство принимали решение об отказе индексации пенсии на 2016 год.

"И поэтому сейчас все пенсионеры получают на 12% меньше пенсии, чем должны были получать, если бы такое решение не принималось. И, соответственно, работающие пенсионеры до сих пор не получают индексации пенсии. Это стимулирует их уходить с работы", — сказал депутат.

Социальные права человека сейчас находятся во второй главе, которая может сменяться только конституционным собранием и референдумом. Того и другого проводить не предполагается.

"Поэтому мы внесли предложение зафиксировать эти положения в 114-й статье Конституции. Есть и другие предложения: например, зафиксировать их в 75-й статье Конституции. Это будет обсуждать рабочая группа", — сказал Олег Смолин.

Социальные права россиян не должны ущемляться

Олег Смолин считает, что, по его мнению, надо было бы более четко сформулировать пункт 2 55-й статьи или внести это в другую статью в том смысле, что в Российской Федерации не должны приниматься законы, умаляющие права человека, в том числе социальные.

"Сейчас этот вопрос дискутируется. Например, наши оппоненты сплошь и рядом считают, что права человека — это только политические и личные, а потому ущемлять социальные права, как они считают, можно. И Государственная дума, и правительство неоднократно это делали. Наиболее вопиющий пример — федеральный закон о так называемой монетизации №122 от августа 2004 года. Мы считаем, что в Конституции нужно более четко прописать положения о том, что социальные права человека так же не могут ущемляться, как и другие его права и свободы", — сказал Олег Смолин.

Депутат пояснил, что речь идет не о референдуме, а о голосовании, фактически об опросе граждан России. Скорее всего, предполагается, что эти предложения должны быть приняты до Дня победы.

Владимир Путин, выступая 15 января с Посланием к Федеральному собранию, внес предложение изменить некоторые статьи Конституции, чтобы отразить следующие изменения:

Установить приоритет российского законодательства над международным.

Закрепить роль и статус Госсовета.

Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.

Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.

Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.

Убрать слово "подряд" из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд.

Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

Наделить Совет Федерации полномочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.

Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения .

. Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить

Внесенные ранее поправки к Конституции РФ Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации Дата вступления в силу Содержание поправки от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ 31 декабря 2008 года увеличение сроков полномочий президента до 6 лет и Государственной думы до 5 лет от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ 31 декабря 2008 года обязание правительства предоставлять ежегодный отчёт Государственной думе от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ 6 февраля 2014 года исключение упоминаний о Высшем Арбитражном суде Российской Федерации; расширение полномочий президента, связанных с назначением прокуроров от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ 22 июля 2014 года введение в состав Совета Федерации дополнительно представителей РФ, назначаемых президентом РФ и составляющих не более 10% остальных членов Совета Федерации

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