Реализация некоторых ключевых пунктов оглашенного вчера, 15 января, Послания президента России Федеральному собранию, началась.
Уже вечером Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию страны. В нее вошли 75 человек: законодатели, известные общественные деятели, ученые, представители от культуры и спорта.
Полный список опубликован на сайте Кремля.
Сегодня, 16 декабря, запланировано первое, "установочное заседание" группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Участие в нем примет президент Путин.
Напомним, что инициатива внесения в основной документ страны ряда поправок была озвучена во время оглашения Послания президента.
После того, как проект поправок будет разработан, его, согласно предложению Путина, вынесут на "всенародное голосование".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.