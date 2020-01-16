Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию приступает к работе

Реализация некоторых ключевых пунктов оглашенного вчера, 15 января, Послания президента России Федеральному собранию, началась.

Уже вечером Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию страны. В нее вошли 75 человек: законодатели, известные общественные деятели, ученые, представители от культуры и спорта.

Полный список опубликован на сайте Кремля.

Сегодня, 16 декабря, запланировано первое, "установочное заседание" группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Участие в нем примет президент Путин.

Напомним, что инициатива внесения в основной документ страны ряда поправок была озвучена во время оглашения Послания президента.

После того, как проект поправок будет разработан, его, согласно предложению Путина, вынесут на "всенародное голосование".