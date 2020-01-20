Платошкин выступил с критикой предложений Путина по изменению Конституции

Тот, кто выступает против приоритета международных принципов над национальными — "сепаратист и враг народа", сказал в программе "Точка зрения" дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.



Николай Платошкин: внесем изменения в Конституцию — потеряем Крым

Возвратим Крым Украине?

Если Россия откажется от приоритета принципов международного права в Конституции Российской Федерации, тогда она потеряет Крым, добавил политик и пояснил, что международные принципы — это "нечто не закрепленное в национальных законах", а нормы, "это то, что Россия добровольно на себя взяла".

По законам Украины, референдум о независимости Крым не имел права проводить, "а мы, при отстаивании законности этого референдума, ссылаемся на принцип наций на самоопределение из Устава ООН, который выше законов Украины", сказал политик.

"То есть если мы отказываемся от приоритета международных принципов, то тогда надо возвращать Украине Крым, так получается?" — сказал Николай Платошкин.

Только то, что Москва ссылается на пункт 1 Устава ООН о праве наций на самоопределение, позволяет защищать на международной арене свою позицию, добавил он.

Берите столько суверенитета, сколько хотите

По мнению Николая Платошкина, если вышеуказанная поправка пройдет, то тогда каждый субъект Российской Федерации сможет игнорировать договоры, заключенные между федеральными правительствами РФ и США или их отмену. Например, штат Техас игнорирует закон "Димы Яковлева", запрещающий усыновлять российских детей.

"Теперь, условно говоря, Татарстан может игнорировать новый договор о ракетах малой и средней дальности, если такой будет заключен", — сказал Николай Платошкин.

И такой "парад суверенитетов" был при Борисе Ельцине, добавил он.

Николай Платошкин также не считает, что надо ограничивать в правах крымчан, никто из которых не сможет претендовать в ближайшее время на президентский пост, если будет принята поправка, по которой его сможет занять россиянин с цензом оседлости 25 лет.

Левые силы придут к власти в Госдуме в 2021 году

Предложение узаконить Госсовет в Конституции, по словам дипломата, было принято, возможно, для того, чтобы "облегчить уход Путину с президентского поста", но сохранить во власти.

"Если он не будет препятствовать приходу к власти левых сил, то пусть заседает как председатель Госсовета", — сказал Николай Платошкин.

Что касается Совета Федерации, то если его сохранять, то, по его мнению, надо возвращаться к модели, принятой при Ельцине, когда члены Совфеда избирались населением, и тогда действовал ценз оседлости — 5 лет кандидат должен был прожить в регионе.

Николай Платошкин полагает, что парламент в таком виде, какой он существует, себя изжил, он уверен, что его движение в 2021 году выиграет выборы в Госдуму и "изымет оттуда "Единую Россию" и либералов".

Он заявил, что не согласен с позицией КПРФ по голосованию по утверждению Михаила Мишустина на пост премьера.

"Если вы критикуете власть, то почему воздерживаетесь, голосуйте против", — сказал политик.

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почему Николай Платошкин не смог победить на выборах в заксобрание Хабаровского края от КПРФ.

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15 января Владимир Путин выступил с очередным, 16-м по счету, Посланием Федеральному собранию, упор был сделан на реформу Конституции и на демографические проблемы и пути их преодоления. В частности, Путин предложил зафиксировать в Конституции, что международное право не должно иметь полного приоритета над российскими законами.

"Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", — сказал Путин.

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