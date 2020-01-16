Михаил Мишустин утвержден на посту премьер-министра

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост председателя правительства Российской Федерации. Указ вступил в силу с момента подписания.

Произошло это после того, как кандидатуру Мишустина одобрили депутаты Госдумы.

Голосов "против" не было вообще

По результатам голосования, в поддержку бывшего главы Федеральной налоговой службы высказались 383 депутата. Воздержались 41 человек. Это были представители фракции КПРФ.

Несколькими часами ранее лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты не поддержат кандидатуру Мишустина, поскольку у него нет ни программы, ни команды. Впрочем, Геннадий Андреевич сообщил, что и против КПРФ голосовать не будет.

В итоге получилось так, что голосов "против" не было вообще. На этот факт обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против".

Впрочем, утверждение кандидатуры Михаила Мишустина было ожидаемым, поскольку в его поддержку высказались представители "Единой России". У этой партии в Госдуме абсолютное большинство. Так что если бы к коммунистам присоединились еще и "Справедливая Россия", и ЛДПР, помешать утверждению кандидатуры Мишустина они никак не смогли бы.

Это, конечно, гипотетические рассуждения — в "Справедливой России" Мишустина тоже поддерживали. А в ЛДПР следовали традиционной тактике "мы подумаем", но против тоже не высказывались.