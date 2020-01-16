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Источник Правда.Ру

Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду

Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин напомнил, что по действующему законодательству нельзя стать депутатом или сенатором при наличии гражданства другого государства.

Так он прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что у члена Совета Федерации Андрея Клишаса якобы имеется швейцарское гражданство, у депутата Госдумы Ирины Родниной - американское, а у известной спортсменки Елена Исинбаевой - подданство Монако.

Все они вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Накануне президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положение, согласно которому депутаты, судьи и должностные лица в Российской Федерации не могут иметь гражданство других государств, вида на жительства и других подобных вещей.

Почему двойное гражданство - это не клеймо

"Я не проводил расследования в отношении гражданства Клишаса или Родниной. Я знаю, что стать депутатом Государственной Думы, будучи гражданином другого государства, по определению невозможно. То есть люди, которые это утверждают, по сути, выдвигают против указанных лиц обвинения в том, что они солгали при назначении в Совет Федерации и при выборах в депутаты Государственной Думы. Это уже невозможно по нашему законодательству. Что касается Исинбаевой, опять же я не в курсе этого, но Исинбаева не является депутатом и не занимает каких-либо государственных должностей", - сказал Константин Затулин "Правде.Ру".

Рабочая группа также не является органом власти, подчеркнул депутат. 

"В нашей стране есть люди с двойным гражданством, которые пользуются влиянием, общественным влиянием в том числе, но они не занимают государственных постов. Они имеют право на двойное, даже на тройное гражданство. Например, Владимир Познер". - напомнил он. 

"Более того, мы сейчас боремся за то, чтобы наши соотечественники - прежде всего, в странах СНГ, на Украине и так далее - получили право без выхода из своего гражданства обретать гражданство Российской Федерации. Это чрезвычайно важно. Это обеспечит, во-первых, устойчивую связь с нашей диаспорой - правовую и политическую, во-вторых, станет одним из аргументов в пользу репатриации наших соотечественников, возврата, например, в Россию бывших советских немцев, которые хотят этого, но при этом не готовы отказаться от обретенного ими гражданства ФРГ", - сказал депутат. 

"Далеко не все люди, которые таким образом хотели бы строить свое отношение с нашим гражданством, вообще стремятся в депутаты, в министры и президенты. И хочу отметить, что наша Конституция не запрещает людям обладать другими гражданствами. Президент совершенно верно поставил вопрос о том, чтобы лица, которые действительно занимают государственные должности, которые, как он сказал, критически важны для безопасности нашего государства, чтобы у них не было ничего двойного - ни двойной жизни, ни двойного гражданства. И я с этим абсолютно согласен", - подчеркнул Константин Затулин

"Но это не значит, что всех, кто сегодня имеет наряду с российским другое гражданство надо заведомо считать предателем родины или кандидатом в предатели. Это была бы другая крайность, которая напоминает известные крайности в нашей истории", - отметил он.

"Поэтому поиск изъянов больше говорит о тех, кто ищет эти изъяны. Надо отметить, и Роднина, и Исинбаева - люди, которые на своем поприще принесли нашей родине славу. Я уверен, что, по крайней мере, Роднина, раз она депутат, не нарушала законов нашей страны при избрании депутатом Государственной Думы", - сказал политик.

О недвижимости в Испании

"Я лично в 1998 году приобрел недвижимость в Испании, ни разу никогда ни вид на жительство не приобретал, ни разрешение на  проживание. Владею этой недвижимостью вместе со своей семьей с того времени, указываю ее во всех своих декларациях. Наш закон не запрещает иметь такую недвижимость. И я объяснял, почему она мне потребовалась: в  те самые годы мне был запрещен въезд в Крым, а моей дочери требовался очень сухой южный климат, у нее начиналась астма. И вот благодаря этому она удержалась от развития болезни, сегодня является матерью четырех детей", - заявил депутат

"Я не считаю, что должен за это извиняться и думаю, что моя публичная деятельность на политическом поприще достаточно гарантирует то, что я не живу мыслями о своей квартире в Испании в ущерб своим обязанностям депутата Государственной Думы. Поэтому здесь важно соблюдать меру и не поддаваться кампанейщине", - подчеркнул Константин Затулин.

Темы рабочая группа константин затулин двойное гражданство поправки в конституцию
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