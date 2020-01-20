Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России приступила к своей работе в довольно изящном составе.

Многие обратили внимание, что в опубликованном списке на сайте президента России понятие "юрист" можно приложить не более чем к десятку членов образованного творческого коллектива.

Юридическое образование необязательно

Глава рабочей группы, член Совета Федерации Андрей Клишас считает полезным участие непричастных к юридической профессии людей в работе над изменениями в Конституцию и уверен в качестве результата:

"Включение в рабочую группу людей без юридического образования вызвало в обществе широкое обсуждение. Но сделано это было для того, чтобы лучше понять потребности общества и определить векторы планируемых изменений".

Андрей Клишас считает, что содержание поправок и вся юридическая терминология будут выверены квалифицированными юристами. Одним словом, по его мнению, у общественности причин для беспокойства нет.

Пианист, волонтеры, врач и казачий атаман

В официальную рабочую группу вошло много известных людей:

Лео Бокерия,

Леонид Рошаль,

Денис Мацуев,

Елена Исинбаева,

Александр Калягин,

Владимир Машков,

Михаил Пиотровский,

Ирина Роднина,

Зельфира Трегулова

Карен Шахназаров.

Полагаю, что напрасно в состав рабочей группы не включили Надежду Бабкину с ансамблем "Русская песня", Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Жерара Депардье. Охват лояльной аудитории стал бы намного внушительнее. Они, вне всякого сомнения, внесли бы свой достойный вклад в конституционное строительство.

Мне было бы чрезвычайно интересно ознакомиться с текстом предложений, к примеру, Дениса Мацуева и Елены Исинбаевой. Собственно, и некоторых других перечисленных мною редакторов основного закона страны.

Миссия же атамана Всероссийского казачьего общества вообще не вызывает вопросов. Вероятно, он подведет смысловую и интонационную черту по окончании творческого процесса емким и хлестким, как удар нагайки: "Любо!"

Кто на самом деле сочинит изменения

Заявленные изменения касаются статей, которые действующая Конституция России запрещает редактировать. Об этом недвусмысленно говорит статья 135 основного закона страны. Федеральное собрание Российской Федерации ограничено в своих полномочиях по этой части, и в этом случае требуется созыв Конституционного собрания, которое в свою очередь должно разработать проект новой Конституции.

Разговор о созыве Конституционного собрания пока не ведется, стало быть, должна быть реализована выверенная схема, которая позволит формально обойти непростое препятствие. Как это будет сделано на практике, сейчас вызывает неподдельное любопытство в российском юридическом сообществе.

Вполне может быть, что уже делаются ставки на предмет вариантов решения задачи. Хакнут ли грубо или по возможности галантно обойдутся с Конституцией России — можно будет узнать только из окончательного текста изменений.

Сложность поставленной задачи подтверждает, что это работа исключительно для высококлассных профессиональных юристов, у которых есть абсолютное понимание, какой документ в итоге хочет получить глава государства, инициировавший изменения в Конституцию.

Говорить о возможном вкладе непрофессионалов в сочинительство текста поправок в основной закон страны, это все равно что всерьез рассматривать участие атаманов, артистов, спортсменов и ансамбля песни и пляски Российской армии в составлении инструкций для выдающегося хирурга Лео Бокерия, как ему проводить сложнейшие операции на сердце.

Трюк конституционных престидижитаторов

Предположу, что сам текст поправок уже написан еще до оглашения послания президента Российской Федерации Федеральному собранию.

Неправильно было бы и назвать список участников переписывания Конституции неожиданным и неадекватным поставленной задаче. Функции известных широкой публике граждан вполне логичны и вписываются в общий смысл предложенных изменений в основной закон страны.

Знаменитости, имеющие за спиной армию поклонников, своим публичным авторитетом придают общественный вес рабочей группе. Их участие в таком масштабном проекте позволит создать ощущение всенародной причастности к процессу по изменению Конституции страны. Заявленные же в списке юристы будут значиться как основные проводники юридических формулировок, получивших одобрение "звездного" творческого коллектива.

Каких ждем перемен

Любопытно, что конституционный прораб Андрей Клишас уточнил, что в первую очередь усилия рабочей группы будут сосредоточены над изменениями, о которых публично заявил президент России в своем послании Федеральному Собранию. При этом член Совета Федерации не исключает появления и дополнительных предложений, вроде бы как со стороны участников рабочей группы.

В итоге могут появиться незаявленные ранее изменения в основной закон, которые легитимизируют пакетом, проведя накануне масштабную PR-кампанию. Граждане обалдеют от внезапности и в своей сермяжной доброте посчитают чрезмерным "стрелять" в пианиста, ведь он правил Конституцию как умел.