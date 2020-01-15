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Автор Вадим Горшенин

Путин обнуляет ельцинские конституционные завоевания

Политика

Послание-2020 нельзя воспринимать отдельно от замены верхушки исполнительной власти. И то, и другое действие взаимодополняют друг друга.


Всё вместе охарактеризовать можно тремя давным-давно известными словами.

  • Обновление исполнительной власти.
  • Ускорение через решение социальных проблем.
  • Перестройка всего здания государственного строительства.

Основной вывод - согласно озвученным предложениям президента, власть рассредотачивается. Причем, вся властная структура. Потому что регионы вынуждены будут копировать общие подходы с федеральной власти.

Президент отметил, что менять Конституцию не нужно, но мы прекрасно помним, по крайней мере, одну из причин, почему она была принята именно в том виде сосредоточения в лице главы государства.

Вопрос, в частности, был именно в концентрации всей полноты власти у президента и ограничений функций Верховного Совета России. Напомню, что одним из тормозов реформ Ельцин и его окружение видели именно в народных депутатах. В частности, как мы все помним, Съезд народных депутатов отказывался утверждать Егора Гайдара на посту премьера.

России понадобилось почти тридцать лет, чтобы перечеркнуть те самые конституционные преобразования, из-за которых  и случился расстрел Белого дома в центре российской столицы. И - более того - чтобы к выводу о возвращении утверждения не только премьера, но и основных министров в законодательный орган власти.

И воплощать в жизнь эти идеи, насколько понимаю, Владимир Путин начал незамедлительно, приняв отставку Дмитрия Медведева и предлагая Государственной думе утвердить в качестве нового главы кабинет министров Михаила Мишустина.

Кто-то уже начал называть Мишустина техническим премьером, однако это слишком раннее утверждение. Во время перестройки всего политического поля в стране и формирования высших эшелонов власти, в частности, в стране могут появиться новые лидеры, которых ей так не хватало в последние годы. И вполне возможно, что Мишустин станет одним из них. 

В своем ТГ-канале я репостнул сегодня сообщение: "Самое сильное послание Путина за все время". И это действительно так, поскольку короткая "социальная часть" послания-2020 оказалась достаточно сильной не только в финансовой поддержке демографического роста, но и в отношении к вопросам образования.

Возвращение расширение "бесплатных" мест в высших учебных заведениях - это одна из составляющих того, что страна будет развиваться и дальше. Несколько раз уже писал, что в СССР даже в годы Великой Отечественной войны процент ВВП, выделяемый на эту отрасль народного хозяйства, был намного выше того, что выделяется сегодня. Пусть и небольшой шажок вперед, но все же - шажок. И - вперед.

Темы владимир путин конституция рф михаил мишустин
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