Эксперт: все протесты связаны с пенсионной реформой

Почему большинство граждан нашей страны рискуют не заработать никакой пенсии? Каким образом недовольство пенсионной реформой переросло в узкие тематические протестные настроения в разных регионах России — протесты медиков, социальные протесты, протесты против мусора и мусорной реформы, строительства и т. д.?



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Об этих событиях главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

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Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ

— Олег Васильевич, пенсионная реформа, конечно, очень возмутила весь народ, и это раздражение действительно остается и только копится. Вы также сказали, что когда в здравоохранении возникли некие солидарные действия работников медицинского труда, то власть была вынуждена все-таки обратить внимание на эту сферу.

Если взять пенсионную реформу, то вообще совершенно непонятны экономические выгоды от повышения пенсионного возраста, зато репутационный ущерб для власти и всевозможные негативные последствия абсолютно ясны. Тем не менее никаких солидарных действий, которые бы на что-то повлияли, не произошло и не происходит.

— От пенсионной реформы есть и экономические убытки для страны. Поскольку если у людей меньше денег, они меньше покупают товаров народного потребления, поэтому для национальной экономики нет рынка сбыта. Растет безработица, и это, естественно, влечет за собой снижение средней заработной платы. Поскольку чем больше безработных, тем выше конкуренция между работниками за сохраняющиеся рабочие места и, естественно, ниже средняя заработная плата.

В текущем году даже официальный Пенсионный фонд прогнозирует сокращение по сравнению с прошлым годом числа пенсионеров на 600 тысяч человек. Что от этого выиграло государство? Уменьшились государственные трансферты в Пенсионный фонд. То есть если раньше Пенсионный фонд примерно на 40-38 процентов формировался за счет государственных дотаций, то теперь он формируется за счет госдотаций только на 33 процента. Но это небольшая чисто бухгалтерская выгода, которая на самом деле не влияет ровным счетом никак на национальную экономику, зато имеет очень много отрицательных аспектов, в том числе общественных реакций.

Понятно, что бессмысленно продолжать митинги, когда событие состоялось, когда власть сказала, а вы вот так сами решили, когда за это проголосовало и парламентское большинство "Единой России" в Госдуме и в Совете Федерации, президент поставил свою подпись.

Но это затишье означает то, что протест переходит в другие формы. Очевидно, что эта реформа — антипенсионная, направленная против права человека на пенсию. То, что люди это хорошо понимают, ясно показали прошлогодние выступления против этой антипенсионной реформы.

Прошлогодние протесты послужили неким фундаментом для изменения в общественных настроениях. И как раз от них проистекают происшествия текущего года в Архангельске, выступления врачей, выступления в Екатеринбурге по парковым зонам, выступления в Элисте и в Улан-Удэ по поводу сфабрикованных выборов либо назначенных непонятных людей извне на должности мэров городов. То есть общественная реакция просто находит себе применение в других темах, в других плоскостях.

— То есть она как бы ушла в некие тематические направления.

— Да, но общественные возмущения сформировали другой контекст восприятия происходящего. Люди понимают, что от них зависит все и что требуется какое-то их участие в жизни собственной страны. А что касается возврата права на нормальную пенсию, очевидно, что возврат этого права лежит через выборы.

Мы видим, как в Италии снизили пенсионный возраст после того, как поменялась власть на выборах. Так же это произошло в Польше, когда люди на выборах тоже поменяли правящую партию. И в этом контексте понятны опасения Старой площади и Кремля в отношении выборов 2021 года. Потому что "Единая Россия" будет находиться в крайне сложном положении. Мне их совершенно не жалко.

— По поводу пенсий появилась еще такая новость: россияне, доход которых равен размеру прожиточного минимума, могут не заработать вообще никакой пенсии. Как посчитали эксперты, достойных выплат не дождутся также и те, чья зарплата за год не выросла на 11 тысяч ежемесячно. Но это что-то совсем непонятное.

— Я поясню. Это на самом деле очень легко, если перевести на нормальный человеческий язык. Вот минимальная пенсия — восемь тысяч рублей. Но на самом деле там восемь или девять тысяч рублей. От региона к региону цифра отличается. Это не минимальная пенсия. Это величина прожиточного минимума.

— А в Москве — 17 тысяч.

— В Москве 17 за счет местных доплат, потому что в 1993 году москвичи поднялись против Ельцина на баррикады. И после этого власть москвичей стала побаиваться. В эпоху Юрия Михайловича Лужкова прошли достаточно серьезные местные московские выплаты, направленные как раз на то, чтобы снять напряжение в столице.

Сейчас эти выплаты потихонечку подлежат отмене, диффузии. Мы видим закрытие поликлиник, больниц, сокращение социальных выплат, небольшие совершенно символические уступки по детям войны в Москве. Хотя все это очень небольшая сумма — 1,5 миллиарда рублей при бюджете в два триллиона. Но в общем и целом Москва, конечно, на особом положении.

Так вот, у человека зарплата — десять тысяч рублей. Отчисления в Пенсионный фонд с его заработной платы составляют 22 процента. Это означает, что в месяц с его заработной платы в Пенсионный фонд идет 2200. То есть у него никак пенсия в размере прожиточного быть не может, если государство не вкладывает деньги из бюджета.

Поэтому когда нам рассказывают все эти сказки о том, что давайте каждый гражданин себе будет формировать накопительную пенсию, об этом говорят люди, которые ничего не соображают, либо у кого приличные доходы — 50 тысяч в регионе, 100 тысяч в Москве. У 70 процентов работников в России не хватает доходов даже для того, чтобы накопить на пенсию, соответствующую прожиточному минимуму.

В стране крайне низкие заработные платы. Кроме того, по официальным данным РАНХиГС, института при администрации президента, порядка 33 миллионов человек получают заработную плату вчерную не по своей инициативе. Работодатель загнал работающий класс на стройках, на полях, на фермах, в магазинах, в транспортном секторе, моряков в неофициальную занятость.

У этих людей возможностей для того, чтобы формировать накопительную пенсию, конечно, никаких нет. Поэтому накопительная пенсия — это штука крайне опасная. Она фактически будет предполагать отмену права на пенсию для огромной части общества вообще. Это такая обманка.

И мы выступаем за то, чтобы пенсия носила солидарный характер, за то, чтобы где государство не в состоянии обеспечить людям нормальную заработную плату, были бы серьезные приличные дотации из бюджета. Для этого ресурса в стране — вагон, выше крыши. И, конечно, мы за то, чтобы легализовать занятость, и за то, чтобы повышать заработную плату.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев