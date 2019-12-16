В России олигархам - льготы, рабочему классу - налоги

Семьдесят два процента россиян отмечают несовпадение интересов российской власти и общества. Почему государство помогает крупному бизнесу и игнорирует мелкий и средний?



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Кому на Руси жить хорошо? Власть заботится и помогает олигархам и гнобит весь народ. Таким образом рушится национальная экономика. Но власти и олигархи даже этого пока на себе не чувствуют, потому что их интересы не в России.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

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— Олег Васильевич, при нынешней налоговой системе вообще возможно, что предпринимателям будет выгодно привлекать российских работников и официально оформлять трудовые отношения?

— Нет. Налоговая система построена на других принципах. Первое, в России низкие налоговые ставки на капитал. Я не говорю про малый бизнес. Он как раз, наоборот, находится под прессингом. Но есть известная подмена тезисов, когда крупный капитал, который реально ворочает миллиардами долларов, спекулирует на страхах малого бизнеса и использует эти страхи для того, чтобы избежать базовой дискуссии.

Есть такое универсальное понятие, как отношение расходов к национальной экономике, к ВВП. Берем большие исторические пространства. Сто лет назад доля расходов на государство к ВВП была десять процентов. Этого хватало на армию, на жандармерию, на тюрьму, на двор, этого не хватало ни на медицину, ни на образование.

После Первой мировой войны налоговая нагрузка на бизнес стала расти. Вместо 12-часового рабочего дня ввели восьмичасовой во всем мире, также во многих странах ввели прогрессивную шкалу подоходного налога. В Англии и в США ставка подоходного налога достигала отметки 95-98 процентов. То есть если ты хочешь получать первый доллар, то с этого первого доллара заплати в федеральное казначейство 98 центов. Именно это перераспределение послужило фундаментом для формирования среднего класса.

Что происходит сегодня? Во всем мире есть процесс неолиберализации. Но даже сегодня в Европе доля затрат государства на общие нужды к национальной экономике составляет порядка 45 процентов. Это семь-восемь процентов на медицину, порядка 12-15 процентов на пенсионные выплаты, порядка шести-семи процентов на образование, один процент на высшее образование, один процент по затратам на безработным, примерно один-два процента на оборону и т. д.

В России же все это составляет 32 процента. Потому что в России огромные налоговые льготы для крупного капитала. Есть фирмы, имеющие налоговое освобождение аж до 2095 года. В прошлом году деньги нефтяникам подарили довольно крупные, солидные. И российский крупный капитал использует гигантскую палитру налоговых уклонений.

На этом фоне государство что делает? Государство переносит часть налогового бремени на работающий класс через повышение НДС. Ведь это налог именно на работающий класс, а не на олигархию, через повышение ставки налога на имущество. Как правило, это налоговое бремя очень сильное для индивидуальных предпринимателей через попутку уйти от ЕНВД (единый налог на вмененный доход. — Ред.), который тоже был неплохим инструментарием для малого бизнеса. Но крупный капитал живет просто в налоговом раю.

— Ведь постоянно власти говорят, что нужно помогать малому и среднему бизнесу, а на деле только еще больше зажимают.

— Есть государственная программа поддержки. Но, во-первых, она куда более скромная, чем поддержка для крупного капитала. Во-вторых, главная проблема малого бизнеса заключается в низких зарплатах работающего класса.

У нас примерно как выглядит социальная структура? Сто пятьдесят миллионов населения страны. Примерно 150 тысяч долларовых миллионеров. Включая членов семей, это будет полмиллиона человек. И там сотня людей в списке Forbes. Из остального населения пять процентов — это малый бизнес, включая какую-то небольшую долю среднего бизнеса, и 95 процентов работающий класс. И если у работающего класса 15-20 тысяч рублей, а то и меньше, то откуда у малого бизнеса будет клиент?

Ведь клиент малого бизнеса — это не тот человек, который пришел и сказал, что у него поломалась яхта, давайте починим. Это человек, которому надо купить холодильник, стиральную машину, которому надо купить одежду и т. д. И все это в таком скромном ценовом диапазоне. Ведь у этого человека низкая заработная плата, этот человек весь погряз в кредитах и в долгах.

У нас за последние четыре года сумма потребительских кредитов выросла в полтора раза. Была цифра в 11 триллионов. Она сейчас достигает отметки в шестнадцать. Откуда появятся у малого бизнеса деньги?… У него очень низкие доходы, потому что нет потребителей. Вот в чем главная проблема.

— Государство должно ведь как-то помогать. Ведь основа стабильности экономики — это как раз малый и средний бизнес.

— Государство ничего не должно. Государство — это машина, как нас учили правильно в советской школе, подавление правящим классом класса угнетаемых. Поэтому государство ничего не было должно в царской империи по отношению к крепостным крестьянам. Так же и сейчас. Что оно было должно работающему классу?

— Причем тут крепостные крестьяне?

— Они добились потом раскрепощения. Но я напомню, когда они добились раскрепощения, они должны были выкуп платить. И если бы не Октябрьская революция, то выкуп крестьяне платили бы помещикам до 1950 года. Государство ничего не было должно работающему классу на заводах. И, больше того, в Уложении о наказаниях в царской России была система штрафов за жалобу. Кстати, мы к этому же пришли… Мы это видим сегодня. Потому что…

— В социальных сетях за критику.

— Конечно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев