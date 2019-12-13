Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов - рабовладение

Почему нам нужны сталевары и произведения о рабочем классе? Почему в ЖКХ и многих других отраслях экономики — засилье мигрантов, жульничество и рабские условия труда? Как с этим бороться? Будет ли наведен порядок властью, или вызволение из рабства — дело самих трудящихся?



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду Олег Шеин.

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— Олег Васильевич, по центральному телевидению транслировали такую интересную беседу члена Общественного совета по культуре Сергея Шнурова с министром образования Ольгой Васильевой. Что Сергей Шнуров — член совета по культуре, само по себе удивительно. Все-таки андеграунд — наверное, немножко другая сфера. Тем более, что куча знаменитых гостей рассказывали о всяких интересных событиях из жизни Шнурова, все сопровождалось таким просто промышленным пьянством, опять же, с самыми разными известными людьми. И все этому очень радовались.

Сергей сказал министру образования, что в России нет запроса на высокообразованных людей, поэтому сейчас нужно ориентироваться и создавать картины для сварщиков, для сталеваров. Решили, что надо снимать хорошие картины не только про хоккеистов, но и про сталеваров.

И на этом фоне еще такая новость: кадровые агентства зафиксировали дефицит кадров на почти миллион вакансий в России. Работодатели просто не могут найти людей, потому что им нужны эти самые образованные рабочие кадры.

— Вы знаете, я бы тоже сказал, что нужны картины про сталеваров.

Но! Приведу небольшой пример. Даже еще оттолкнемся от того, что работающий класс сегодня оказался в наиболее уязвимом положении. В 2000 году был демонтирован Трудовой кодекс, работодатель сейчас выступает как барин образца XIX века, с людьми не заключаются официальные трудовые договоры, требуется подчас очень высокая степень солидарности, для того чтобы защитить свои права.

Не так давно я участвовал в большой конференции, которую мы как Конфедерация труда России проводили во Владивостоке. Там были наши братья-моряки, докеры, авиадиспетчеры и т. д. И там вскрылись вещи, которые, казалось бы, в наше время просто совершенно немыслимы.

Например, работа моряков под свободными флагами, когда с людьми не просто не заключаются контракты. Несколько лет назад на судах, которые ходили в тропиках, абсолютно не было никаких элементарных условий для работы. Там не то что не платили своевременно заработную плату, а моряков просто выкидывали за борт.

Это 2015 год! Та банда в итоге оказалась за решеткой благодаря активным действиям Российского профессионального союза моряков. И я такого раньше даже не слышал. Все это почему-то прошло просто мимо всех российских медиа, как будто это событие, не имеющее совсем никакого значения. Но это было. И все это просто ужасно.

— Это было российское судно и российские моряки?

— Это был смешанный экипаж, с российскими моряками в том числе. А судно, понятно, было под флагом какого-нибудь условного Белиза. Профсоюз моряков ведет титаническую борьбу, для того чтобы легализовать эти отношения, чтобы люди имели твердые правила по заработной плате, имели твердые гарантии. И эти люди заслуживают того, чтобы о них говорили.

— Есть еще примерно такое же положение с дворниками и другими рабочими ЖКХ. Эта сфера стала прерогативой исключительно мигрантов. Туда людей с российскими паспортами просто уже не берут. Потому что там руководители уже установили свои нелегальные трудовые отношения. Там большинству сотрудников выплачивают не всю официально установленную заработную плату, а только часть. Это уже практически повсеместно. Как можно противостоять этому всему?

— Я как-то общался с греческими профсоюзами. У них есть такая проблема с албанцами. Ведь рядом нищая Албания и люди оттуда приезжают в Грецию. Так вот, позиция греческих профсоюзов заключается в следующем: надо не бороться против албанцев, надо бороться за албанцев, для того чтобы у этих людей было право на трудовой контракт с пенсионной страховкой, медицинской страховкой, со всеми такими же правами, как у греческих работников.

Помимо того, что это борьба против рабовладения за человеческие условия труда, это в том числе еще и борьба за греческие рабочие места. Так же и у нас. Ведь российский бизнес, а не кто-то там другой, активно использует труд работников из Средней Азии, из Закавказья, из Молдавии, с Украины и т. д.

Потому что это рабский труд, потому что можно не платить в Пенсионный фонд, можно не платить медицинскую страховку, можно не платить подоходный налог в местный бюджет и можно не прибегать к технике безопасности. Можно человека просто обмануть по заработной плате, а потом вытаращить глаза и сказать: "Кто ты такой? Я тебя не знаю".

Но это же происходит от российского бизнеса, не от кого-то еще. Это означает, что государство должно бороться против российского бизнеса, добиваясь легализации труда таджиков, армян, молдаван и т. д. И при легализации этого труда, этих трудовых отношений, это уже будет не таким дешевым.

Это означает, что конкурентность российских работников вырастет. Это в том числе будет означать, что и российские работники не будут в рабском положении. Ведь не бывает такого, что у нас здесь люди работают как рабы, а здесь по соседству уже есть твердые гарантии. Естественно, система отношений, когда не заключаются контракты, неизбежно проникает и на другую часть рынка.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев