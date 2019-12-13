Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов - рабовладение

Общество » Практика » Как отстоять права

Почему нам нужны сталевары и произведения о рабочем классе? Почему в ЖКХ и многих других отраслях экономики — засилье мигрантов, жульничество и рабские условия труда? Как с этим бороться? Будет ли наведен порядок властью, или вызволение из рабства — дело самих трудящихся?


Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду Олег Шеин.

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ

Эксперт: все протесты связаны с пенсионной реформой

Пенсионная реформа выбивает молодежь из России

— Олег Васильевич, по центральному телевидению транслировали такую интересную беседу члена Общественного совета по культуре Сергея Шнурова с министром образования Ольгой Васильевой. Что Сергей Шнуров — член совета по культуре, само по себе удивительно. Все-таки андеграунд — наверное, немножко другая сфера. Тем более, что куча знаменитых гостей рассказывали о всяких интересных событиях из жизни Шнурова, все сопровождалось таким просто промышленным пьянством, опять же, с самыми разными известными людьми. И все этому очень радовались.

Сергей сказал министру образования, что в России нет запроса на высокообразованных людей, поэтому сейчас нужно ориентироваться и создавать картины для сварщиков, для сталеваров. Решили, что надо снимать хорошие картины не только про хоккеистов, но и про сталеваров.

И на этом фоне еще такая новость: кадровые агентства зафиксировали дефицит кадров на почти миллион вакансий в России. Работодатели просто не могут найти людей, потому что им нужны эти самые образованные рабочие кадры.

— Вы знаете, я бы тоже сказал, что нужны картины про сталеваров.

Но! Приведу небольшой пример. Даже еще оттолкнемся от того, что работающий класс сегодня оказался в наиболее уязвимом положении. В 2000 году был демонтирован Трудовой кодекс, работодатель сейчас выступает как барин образца XIX века, с людьми не заключаются официальные трудовые договоры, требуется подчас очень высокая степень солидарности, для того чтобы защитить свои права.

Не так давно я участвовал в большой конференции, которую мы как Конфедерация труда России проводили во Владивостоке. Там были наши братья-моряки, докеры, авиадиспетчеры и т. д. И там вскрылись вещи, которые, казалось бы, в наше время просто совершенно немыслимы.

Например, работа моряков под свободными флагами, когда с людьми не просто не заключаются контракты. Несколько лет назад на судах, которые ходили в тропиках, абсолютно не было никаких элементарных условий для работы. Там не то что не платили своевременно заработную плату, а моряков просто выкидывали за борт.

Это 2015 год! Та банда в итоге оказалась за решеткой благодаря активным действиям Российского профессионального союза моряков. И я такого раньше даже не слышал. Все это почему-то прошло просто мимо всех российских медиа, как будто это событие, не имеющее совсем никакого значения. Но это было. И все это просто ужасно.

— Это было российское судно и российские моряки?

— Это был смешанный экипаж, с российскими моряками в том числе. А судно, понятно, было под флагом какого-нибудь условного Белиза. Профсоюз моряков ведет титаническую борьбу, для того чтобы легализовать эти отношения, чтобы люди имели твердые правила по заработной плате, имели твердые гарантии. И эти люди заслуживают того, чтобы о них говорили.

— Есть еще примерно такое же положение с дворниками и другими рабочими ЖКХ. Эта сфера стала прерогативой исключительно мигрантов. Туда людей с российскими паспортами просто уже не берут. Потому что там руководители уже установили свои нелегальные трудовые отношения. Там большинству сотрудников выплачивают не всю официально установленную заработную плату, а только часть. Это уже практически повсеместно. Как можно противостоять этому всему?

— Я как-то общался с греческими профсоюзами. У них есть такая проблема с албанцами. Ведь рядом нищая Албания и люди оттуда приезжают в Грецию. Так вот, позиция греческих профсоюзов заключается в следующем: надо не бороться против албанцев, надо бороться за албанцев, для того чтобы у этих людей было право на трудовой контракт с пенсионной страховкой, медицинской страховкой, со всеми такими же правами, как у греческих работников.

Помимо того, что это борьба против рабовладения за человеческие условия труда, это в том числе еще и борьба за греческие рабочие места. Так же и у нас. Ведь российский бизнес, а не кто-то там другой, активно использует труд работников из Средней Азии, из Закавказья, из Молдавии, с Украины и т. д.

Потому что это рабский труд, потому что можно не платить в Пенсионный фонд, можно не платить медицинскую страховку, можно не платить подоходный налог в местный бюджет и можно не прибегать к технике безопасности. Можно человека просто обмануть по заработной плате, а потом вытаращить глаза и сказать: "Кто ты такой? Я тебя не знаю".

Но это же происходит от российского бизнеса, не от кого-то еще. Это означает, что государство должно бороться против российского бизнеса, добиваясь легализации труда таджиков, армян, молдаван и т. д. И при легализации этого труда, этих трудовых отношений, это уже будет не таким дешевым.

Это означает, что конкурентность российских работников вырастет. Это в том числе будет означать, что и российские работники не будут в рабском положении. Ведь не бывает такого, что у нас здесь люди работают как рабы, а здесь по соседству уже есть твердые гарантии. Естественно, система отношений, когда не заключаются контракты, неизбежно проникает и на другую часть рынка.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы греция албания мигранты олег шеин профсоюзы рынок труда владивосток условия труда инна новикова необычная неделя трудовая миграция экспертное мнение российский профессиональный союз моряков
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов - рабовладение
Силовые структуры
Дети-солдаты в Сирии
Формула небес
А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня
Новости Все >
ОНФ: кабмин ведет экономику России к полной заморозке
Эксперты назвали самую любимую у жителей Санкт-Петербурга марку авто
Компания Илона Маска отправит на МКС семена каннабиса и кофе
Хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"
Специалисты предупредили об опасности переутомления на работе
Создателей приморской "китовой тюрьмы" оштрафовали на 65 млн рублей
Новый глава ЕАО Гольдштейн обнародовал планы по развитию региона
Два подростка насмерть отравились в гараже в Раменском
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Правительство ЕАО ушло в отставку вслед за уволенным губернатором
Последние материалы
Два подростка насмерть отравились в гараже в Раменском
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Правительство ЕАО ушло в отставку вслед за уволенным губернатором
Невский народный банк лишился лицензии ЦБ
Рост налогов в Индии спровоцировал увеличение контрабанды золота
Дети-солдаты в Сирии
ЕС продлил санкции против России
Эксперт: "скучная" экономика России обладает потенциалом роста
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено новое звание
Депутат ГД прокомментировал продление санкций ЕС против России
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ