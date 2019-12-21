Олег Шеин: закон о семейном насилии, WADA и скандал с бывшей женой

Почему закон о семейно-бытовом насилии нужен, но сначала надо сто раз тщательно отмерить и продумать? Потому что вмешиваться в семейные дела без веских причин ни в коем случае нельзя.



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Почему запрет жениться недобросовестным алиментщикам — глупость? Ведь это приведет к развитию гражданского брака. Как нам относиться к очередным наездам WADA?

За что задержали бывшую супругу депутата? Рассказ от первого лица. Чего боятся наши чиновники?

Об этом главному редактору Правды. Ру Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

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Закон о семейном насилии

— Олег Васильевич, что вы думаете по поводу продвигаемого закона о семейно-бытовом насилии. Этот законопроект, который никто еще вообще не видел, кроме разработчиков, уже вызвал огромное противостояние в обществе, резкое неприятие у сторонников традиционной семьи и религиозных организаций, как православных, так и мусульманских. Многие против него достаточно жестко выступают, считая, что это просто разрушит семью. Валентина Матвиенко сказала, что как-то нужно сделать, чтобы он регулировал семейно-бытовое насилие, но при этом не вмешивался в семью. Как вы оцениваете этот закон?

— Я его не читал. Мне очень трудно комментировать то, что я не видел. Но здесь очень важен баланс. Понятна позиция домостроя, про которую говорит сектантская публика, она невозможна в XXI веке. Она и тогда-то сдерживала страну, а сегодня она просто немыслима, когда муж — глава всего, а женщина — человек второго сорта. И закон о борьбе против семейного насилия в этом контексте, конечно, нужен.

Вместе с тем не должно быть и избыточного вмешательства государства, ювенальной юстиции. А это, к сожалению, и сейчас иногда происходит. Я приведу небольшой пример. Ко мне обращалась еще лет десять назад моя одноклассница, у которой органы опеки пытались изъять ребенка, потому что у нее, видите ли, была низкая заработная плата. Поэтому органы опеки к ней придирались, почему у нее холодильнике не так полно, как они хотели бы видеть. Ребята, вы вообще о чем? Вы обеспечьте нормальную зарплату в стране, а уж потом спрашивайте за эти вещи.

Поэтому текст закона должен быть очень продуманный и осмысленный, чтобы действительно не навредить. Но то, что такой текст должен быть, и то, что сохранение существующего положения неприемлемо, я думаю, все мы согласимся.

Допинговый скандал

— Что вы думаете по поводу новых претензий к нашим спортсменам и спортивным организациям со стороны WADA?

— Вы знаете, мы имеем к себе некое пристальное отдельное внимание. И Россию, понятно, за границей демонизируют либеральные медиа. Я буквально вчера был в Берлине, встречался с товарищами по левой партии. Мы с ними обсуждали наше сотрудничество, с тем чтобы мы могли преодолеть санкции, которые не имеют никакого экономического смысла, но имеют смысл такого стеклянного занавеса между Россией и Европой.

Россия — конечно, неотъемлемая часть большой Европы. Но мы сами не должны подставляться. То есть наши партийные чиновники не должны мухлевать и жульничать. И если такие вещи имели место быть, мы должны сами виновных очень жестко наказывать. Вот что должно быть. Понятно, за нами всегда, а сейчас тем более, смотрят пристальнее.

Наказание неплательщикам алиментов

— И еще новость: депутаты внесли законопроект о том, чтобы лица, имеющие долги по алиментам, не могли жениться в очередной раз.

— Тогда просто будет развиваться система гражданского брака. Она сама по себе ни плоха, ни хороша, но она предполагает отсутствие неких взаимных возможностей и обязательств между людьми. Потому что при формировании гражданского брака возникает очень много сложностей, связанных с институтом прописки, с получением социальных льгот и выплат, и т. д.

Поэтому кто вносит подобного рода ограничения, опять же, не очень думает о последствиях. Очень легко пытаться провести какую-то простую идею, но за простыми идеями потом возникают подчас проблемы у простых людей. Поэтому должно быть другое. Должны быть, конечно, системы государственного возмещения по алиментам там, где государство не может обеспечить исполнение решения суда. У нас средние, по-моему, выплаты по алиментам, порядка 1700 рублей в месяц — совершенно символическая цифра.

— С учетом того, что некоторые олигархи платят просто фантастически большие суммы, а средняя — чуть больше полутора тысяч.

— Поэтому должна быть модель, при которой это делает государство. Оно доводит в этом случае алиментную выплату до приличного уровня, понятно, обращая взыскания уже непосредственно к человеку. Но второе — это тема неофициальной занятости. Потому что у нас из-за жадности работодателей 33 миллиона человек, из них миллионов пятнадцать-двадцать мужчины, работают в неофициальном сегменте экономики. Это же тоже одна из причин того, почему судебные исполнители не могут реализовать решения.

Третий вопрос — вопрос культуры, домостроя, который предполагает, что мужчина не несет ответственности за семью, за своих детей и т. д. И понятно, нельзя их решать за счет запретительных мер в отношении нового брака. Ну это уже просто глупость.

О жене Олега Шеина и скандале вокруг нее

— Недавно в аэропорту была задержана ваша бывшая супруга как враг народа. Она занимается социологией. Она в санкционном списке, проводила какие-то разработки, опасные для России?

— Карин — ученый социолог, исследователь. Она человек, который является, наверное, наиболее компетентным на Западе специалистом в российских социальных отношениях, потому что она работала долго в МГУ, в Санкт-Петербургском университете, проводя фокус-группы, прикладные исследования. Они всегда были очень важны для российской социологии. Потому что есть вещи, которые мы не понимаем.

Социология — это не статистика, это не "Левада-Центр", не о тех, кто предпочитает картошку, а кто — ананасы. Социология — это о другом, о глубинных процессах, которые у нас происходят. И Карин исследовала как раз положение работающего класса страны. И поскольку положение работающего класса в России аховое, она поднимала проблемы, вскрывала их реальные причины.

Ее исследования всегда были очень важны. Они важны были, кстати, для России не только с точки зрения российской социологии, а с точки зрения продвижения российских национальных интересов за рубежом. Потому что за рубежом есть гротескное восприятие России как образа врага, где есть злой диктатор, рабское общество, ему подчиненное, ФСБ, ВЧК и прочие страшные организации, которые терроризируют либеральную оппозицию.

Эта карикатура, конечно, не соответствует ровным счетом ничему. И Карин была одним из тех людей, которые разрушали эти лекала, эту привычную картину мира, тем самым показывая другую Россию для европейцев страной, которая является европейской, которая проходит определенный этап своего развития, непростой, сложный, но которая не демоническая, с которой можно и нужно работать.

Сработали, я думаю, конечно, обычные фобии, страхи и малограмотность всяких чинуш, принимающих решение. Поскольку если человек исследует движение "желтых жилетов", антиглобалистское, кстати, антиолигархическое движение, то дальше думают так: а вдруг и здесь, в России, появятся "желтые жилеты", а вдруг и здесь люди начнут заботиться о своих правах, о том, что неплохо бы и нам прогрессивное налогообложение, неплохо бы, чтобы олигархи делились с обществом, неплохо бы, чтобы работающий человек имел право на нормальную пенсию.

В итоге возникло совершенно дикое нелепое решение, которое мы сейчас с вами обсуждаем. Причем оно на самом деле не решает ничего, поскольку современная система коммуникации сохраняет научное пространство и возможность научного диалога. Поэтому ничего, кроме глупого скандала, конечно, здесь они не сделали. И такого рода шаги препятствуют развитию нашей страны, нашего общества и продвижению наших национальных интересов в Европе.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев