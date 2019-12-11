Пенсионная реформа выбивает молодежь из России

Почему уже больше 70 процентов молодых людей мечтают покинуть Россию? Как пример этому показывает сама правящая верхушка? Как наша бюрократия дискредитировала и загнобила все, включая науку? Зачем чиновникам диссертации, цветные штаны и шпаги? Что можно со всем этим сделать?



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Об этих событиях главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

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Эксперт: все протесты связаны с пенсионной реформой

— Олег Васильевич, согласно последним опросам, большинство молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет планируют покинуть Россию, кто навсегда, кто учиться или работать за рубежом какое-то время. Такие настроения захлестнули страну. Об этом говорят уже больше 70 процентов молодых людей. Конечно, молодежи свойственно желание перемен, хочется увидеть мир, получить впечатления и приключения. Но все-таки, наверное, не совсем нормально, что 72 процента молодых людей хотят уехать?

— Во-первых, мы понимаем, что тон этому задает, опять же, истеблишмент, правящий класс. Ведь такого никогда не было, чтобы дети министров, губернаторов, всяких других руководителей, депутатского корпуса и т. д. уезжали жить за границу. И в царской России такого не было. Про Советский Союз и говорить не приходится.

— При Петре I, например, дети уже ездили, учились.

— Их было довольно мало. Они ездили и возвращались. А здесь правящий класс демонстрирует обратное: надо осваивать деньги здесь, а семью перевозить туда — в Лондон, во Флориду и в другие места. Поэтому сам правящий класс показывает, что у страны под его руководством никакого будущего нет. Конечно, это проецируется и на настроения молодежи.

Та же пенсионная реформа фактически застопорила социальные лифты, потому что люди более зрелого возраста, кому за 50, за 55, за 60, естественно, будут стремиться сохранить за собой рабочие места. Так бы они эти рабочие места освободили и возникла бы цепочка замещения по всей национальной экономике.

В данном случае у людей возникает отчаянная ситуация: никому даже опытный работник по достижению некоего возраста, понятно, уже не нужен. Поэтому он будет, конечно, договариваться с работодателем в рамках человеческих отношений, добиваться того, чтобы ему дали возможность чуть-чуть больше проработать по достижению определенного возраста.

И в итоге для молодежи нет кадрового развития, нет социальных лифтов. Они просто оказываются закупорены, зажаты. В этих условиях люди, кто владеет английским, немецким, французским языком, кто обладает современными специальностями в IT-технологиях, в биоинженерии, конечно, будут стремиться к тому, чтобы реализовать свой большой потенциал за пределами нашей страны.

— Но здесь еще проблема в том, что многие отрасли, в которых молодые люди, может быть, хотели бы работать, просто почти не финансируются. Поэтому есть смысл ехать за границу, где научные разработки хорошо финансируются и просто интересно работать. А поскольку здесь денег нет, то дорога только туда.

— Конечно. Президент поставил задачу довести затраты на НИОКР, на научно-исследовательские, конструкторские разработки, до отметки, если мне память не изменяет, в 1,7 процента ВВП с последующим ростом. Это не так много, потому что передовые страны имеют дельту в размере 2,5-3 процента от ВВП. У нас цифра колеблется на уровне около одного процента. Причем последние годы она еще и снижается.

Поэтому, естественно, если не финансируются фундаментальные исследования, не финансируется прикладная наука, то, конечно, нет и развития для тех людей, которые обладают знаниями. Это же старая русская проблема. Мы знаем Сикорского как человека, который разрабатывал замечательные вещи в авиастроении. Все мы знаем Попова. Только мир Попова не знает. Мир знает Маркони. Поскольку именно итальянец смог реализовать свой потенциал и запатентовать радио.

У нас с этим были огромные проблемы и в царской России. Хотя какие-то возможности там все-таки были. Мы помним хорошо таблицу Менделеева как такую международную иллюстрацию. В Советском Союзе, конечно, наукой занимались фундаментально: последнюю копейку тратили, но тратили именно на науку. За счет этого СССР и прорвался вперед.

— Даже Сталин в крайне трудные годы тратил на науку два процента, поэтому уже вскоре после войны, в 1957 году, мы запустили первый искусственный спутник.

— Да, всего 12 лет после войны прошло.

— Именно потому, что это финансировалось. А в 90-е годы все научные институты бедствовали, они выживали только тем, что сдавали свои помещения в аренду. Сейчас, конечно, положение получше, но тоже не совсем хорошее. И по поводу престижа науки — вечные скандалы вокруг Академии наук, и доходит даже до такого, что теперь стыдно быть академиком.

— Это к вопросу о том растлении, которое произошло, когда, опять же, правящая бюрократия стала нуждаться в том, чтобы продемонстрировать, что, оказывается, она еще и умная. И стало модно заказывать диссертации, кандидатские, докторские. Естественно, их писали другие люди. Естественно, они писали их не сами, а просто переписывали с чужих трудов.

Известный скандал, когда "Диссернет" опубликовал реестр, по-моему, из 60 такого рода фальсификаторов, по отношению к которым возник вопрос: "Ребята, вы вообще к науке какое отношение имеете?" — Никакого! И это дискредитирует сам институт науки. Я имею в виду здесь не конкретный какой-то институт, а институт как систему научного развития.

Поэтому здесь требуется очищение. Современные возможности позволяют это сделать, определенные шаги ВАК в этом направлении осуществляет. Конечно, мы должны понимать, кто являлся инициатором такого рода дискредитации российской науки.

Это ведь были не какие-то злые люди из-за океана. Это была сама российская бюрократия, которой приспичило показывать, что они доктора наук. Это то же самое, как 300 лет назад их предшественникам надо было обязательно носить шпагу, инкрустированную какими-то золотыми украшениями и самоцветами, демонстрируя тем самым превосходство над простолюдинами. Вот такая логика была.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев