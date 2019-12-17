Экономику России нужно срочно переориентировать

Как устроена наша экономика? Почему российская власть продолжает вводить новые льготы и привилегии для богатых и новые поборы и штрафы для бедных? Еще недостаточно сильно сжата пружина? Они специально хотят дожать до невыносимого предела? Что надо сделать, чтобы не допустить разрушения страны?



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ

Эксперт: все протесты связаны с пенсионной реформой

Пенсионная реформа выбивает молодежь из России

Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов — рабовладение

Как заинтересовать бизнес в легализации труда

В России олигархам — льготы, рабочему классу — налоги

— Олег Васильевич, почему наши власти даже в ущерб экономическому развитию только продолжают усиливать прессинг на простых людей, которые и так еле сводят концы с концами и живут в долг?… Премьер говорил, что у нас система получения прибыли от штрафов и других сборов с населения еще недоработана, там есть еще резервы. Наверное, государству было бы полезней способствовать созданию и развитию бизнеса, чтобы получать налоги…

— Здесь подход совершенно другой, и он очень простой. Основа экономики — это нефть и газ, плюс по мелочам другие ресурсы. И наш весь правящий класс в основном занят там как компрадорский класс, который добывает ресурсы здесь и продает их за границу, он живет именно перевалкой этих ресурсов за рубеж. Вот, собственно, и все.

— Почему так? Ведь президент неоднократно говорил, у нас же, кроме нефти и газа, есть еще много всего: оружие, вертолеты, никель.

— Смотрите, по цифрам. Президент — это не правящий класс. Президент — это администратор. Правящий класс — это в первую очередь те, у кого в руках сосредоточена собственность, вот этот список Forbes. И на мировом рынке доля оружия довольно скромная — 0,5 процента от всей мировой торговли. И объем российского вооруженного экспорта такой же, как объем продажи польских яблок и польской пшеницы за границу или голландских тюльпанов.

— Один комплекс С-400 полтора миллиарда стоит.

— Он стоит. Только их единицы. Люди в основном покупают не это. В мире сформировался, хотя тоже сжимающийся под давлением планетарной олигархии, работающий класс, который может себе позволить покупать сложную бытовую технику, куда-то съездить отдохнуть, построить или арендовать на долгосрочной основе хороший дом и т. д.

А доля продажи оружия в мире от мирового товарооборота составляет менее 0,5 процента. Это к вопросу о нашем экспорте. И основа нашего экспорта — это, конечно, газ и нефть. И тоже надо понимать, что и здесь степень нашего влияния на мировой рынок сильно преувеличена отечественными СМИ. Возьмем пример с российским газом, с нефтью. Даже в европейском энергобалансе доля российского газа и нефти — шесть процентов.

— А зачем тогда такие дрязги из-за "Северного потока — 2"?

— Потому что в каких-то отдельных сегментах это может иметь значение. Например, отопление в Германии.

— Да, там 30 процентов.

— Это сегментация. И в каком-то конкретном направлении это может быть очень важно. Но если мы возьмем европейскую энергосистему, то там порядка 30 процентов сегодня — это уже возобновляемые источники энергетики. Только 21 процент — это газ.

— Возобновляемые источники — это гидроэнергия?

— Ветер и солнце.

— По поводу ветряков. Там сейчас тоже идет большая кампания о том, что это было неправильное решение, потому что они очень сильно портят почву.

— Это все российские фобии. И само российское государство уже признает необходимость развития этого. В России на сегодня порядка четырех процентов от российской энергетики производится на возобновляемых источниках. Но никуда и Россия не денется.

— Но у нас 67 процентов территории находится в зоне вечной мерзлоты.

— Есть энергия ветра. Во-вторых, вопрос не в вечной мерзлоте, а в том, как часто бывает солнышко. Это связано с чередой циклона, антициклона.

— И чтобы эти поверхности не были закрыты снегом.

— Плюс давайте не забывать, что в этой зоне вечной мерзлоты никто не живет. Там населения-то с гулькин нос. У нас население распределено крайне неравномерно, оно очень сосредоточено в отдельных местах. Восемьдесят два процента населения России — это европейская зона. И только 18 процентов — это Дальний Восток, Сибирь, Крайний Север. И то из этих 18 процентов большая часть в южной полосе, где никакой нет вечной мерзлоты.

Например, Владивосток, понятно, тоже в сложных климатических условиях. Но все-таки там совсем не вечная мерзлота. Там Минусинская долина и т. д. Поэтому, возвращаясь к теме российского правящего класса, это класс, богатство которого зиждется на том, чтобы добыть здесь сырье и продать его за границу.

Причем правящий класс уже начал соображать, что пройдет лет пятнадцать и вот эта основа его благосостояния накроется медным тазом, потому что идет процесс перехода мира на другие источники энергии. Этот процесс происходит не молниеносно, но достаточно последовательно. И вслед за Европой подтягиваются уже и Китай, и Индия, и Северная Африка. В Марокко уже ставят эти гигантские ветряки, потому что там нет углеводородного сырья.

Поэтому этот процесс неизбежен. А Россия экспортирует в основном газ и нефть и за счет этого пополняет свой федеральный бюджет. И когда все это закончится, если мы не перестроим экономику за 15 лет, мы окажемся в крайне уязвимом положении.

И есть, кстати, всем известный исторический пример. Сто лет назад самыми процветающими и динамично развивающимися регионами были регионы, где уголь добывали: Донбасс, Уэльс и т. д. Что там сегодня? Закрыли почти все шахты.

Поэтому, конечно, правящий класс несет гигантскую (ему на это наплевать) моральную ответственность за то, что он съедает будущее страны буквально у нас на глазах.

— За 15 лет перестроить направленность экономики даже небольшой страны, наверное, сложно.

— Почему?… Мы имели пример Советского Союза, мы имели пример послевоенной Европы, пожалуйста, мы имели пример азиатских тигров. Мы имеем пример части африканских государств. Гана, например, сегодня активно вкладывает деньги в образование. В том числе у них возникают космические программы.

Есть примеры очень быстрого преодоления бедности. Эквадор, например. Недавно там произошел по сути военный путч, инспирированный во многом американцами, но он, конечно, имеет причины и в ошибках самого Моралеса. Но в Эквадоре сократились бедность вдвое за короткие 12 лет.

И в других странах Латинской Америки произошли очень большие перемены. В Бразилии при правящей партии трудящихся при том периоде, когда страной управляли профсоюзы, стало намного лучше. Поэтому есть примеры динамичных серьезных социальных изменений.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев