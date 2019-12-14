Почему у нас до сих пор часто и почти повсеместно используется чуть ли не рабский труд? Как принудить бизнес оформлять официальные отношения с работниками? Почему государство не добивается легализации трудовых отношений? Почему сам их контроль построен не на той основе? Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
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— Олег Васильевич, вы говорите, что государство должно бороться против рабского труда, добиваться легализации труда и создания нормальных условий. Каким образом это можно сделать?
— Смотрите, несколько иллюстраций. Требуются, конечно, системные меры. Например, российский капитал имеет ежегодно налоговых льгот на 13 триллионов рублей — 13 процентов ВВП. Это гигантская цифра. Что мешает принять такое решение: если какую-то фирму застукали на том, что она неофициально использует трудовые отношения, неважно кого — русских или мигрантов, эта фирма, скажем, на год-другой полностью отсекается от любых налоговых льгот. Наступает наказание не в виде штрафа 50 тысяч рублей — заплатил и забыл, а в виде лишения льгот…
— Налоговые льготы — это вот эти 13 процентов?
— Да, и это получается 13 триллионов — гигантские деньги.
— Они размазаны по России.
— Они, конечно, размазаны, но давайте по цифрам просто посмотрим. Федеральный бюджет — 20-22 триллиона, региональный бюджет — где-то порядка девяти. И льготы — 13. То есть почти каждый третий рубль уходит из бюджета. И если мы фирмы, которые ускользают от налогов, лишаем налоговых преференций, налоговых льгот, это серьезный механизм.
Другая иллюстрация. Эти фирмы могут быть и поставщиками каких-то государственных строек, поставок в больницы, поликлиники, школы… Ребята, вы когда на конкурс заявлялись, вы демпинговали, то есть вы обманывали, то есть вы вели себя нечестно по отношению к другим предпринимателям.
И получается, что вы не заложили в цену товара труд работников, отчисления в Пенсионный фонд, отчисления по налогам, а другой предприниматель, порядочный, заложил. И получается, честность наказуема. С какой радости-то? Должны быть система и принятые решения о том, что если кого-то застукали за применением неофициального труда, то, дорогой товарищ, иди на вольные хлеба, тебя не будет на государственных поставках и закупках.
— Но некоторые конкурсы просто не проходили, потому что не находилось желающих на такие низкие цены.
— Единственные поставщики так называемые?…
— Нет. Условия были такие, что вообще никакие фирмы не хотели брать эти заказы, чтобы не работать себе в убыток.
— По поводу "себе в убыток" и т. д. — в этом есть несовершенства 44-ФЗ. Мы это тоже знаем. Там главный критерий — самая дешевая цена товара. И это, конечно, проблема. Потому что в результате приходят подчас бракоделы и поставщики ненормального питания для детей в школах и бог весть чего. Поэтому 44-й закон надо менять. Это абсолютно ясно.
Но мы сейчас немножко о других вещах говорим: в рамках того же 44-го закона надо вшивать понуждение фирм к легализации труда.
— Вы же представляете, какие сейчас масштабы нелегальной занятости, особенно среди людей, не имеющих российского гражданства?
— Я представляю.
— Они стараются покупать патенты на трудовую деятельность, но они достаточно дорого стоят, поэтому не все это могут себе позволить.
— А когда человек идет работать на ферме, наемный рабочий класс, просто без оформления трудовых отношений…
— Если мигранта без патента принимают на работу, то его в любом случае не будут официально оформлять. Потому что огромные штрафы, если негражданин оформляется без разрешения на работу.
— Штрафы — довольно приличные. Но это, опять же, к тому, что система не работает. Можно сколько угодно бегать по поводу штрафов. Только эта модель не работает.
Опять же, можно посмотреть цифры. Все же очень легко. У нас официально занятых иностранных работников в стране — где-то полтора-два миллиона. Там цифры ежегодно колеблются в таких пределах.
— Зайдите в Москве в любой магазин…
— Я как раз об этом и говорю. То есть это те, про кого государство говорит: мы даем квоту. А по данным миграционной службы, иностранных работников в стране где-то порядка восьми миллионов человек. Раньше было еще больше. Но после падения рубля часть людей перестала сюда ездить, потому что бессмысленно. Им же нужна валюта, а не рубль, они же эти деньги перечисляют своим близким в Таджикистан или Молдавию и т. д. И вот так длится уже долгие десятилетия.
— И длится это уже лет двадцать. Или больше?
— Считайте, что и все тридцать. Количество иностранных работников, занятых официально и занятых фактически, отличается раз так в четыре-пять. Это означает, что эта дорога — тупиковая.
И она хороша только для работников внутренних дел, которые, если какой-то предприниматель им показался не слишком дружественным, приходят к нему и проверяют. А если он им дружественный, не приходят и не проверяют. Но с точки зрения самой системы управления страной это бессмыслица, имитация решения проблемы. Потому что если квота на иностранную силу — два миллиона человек, а работает реально восемь и так длится не год, не два и не четыре, а все время, — это не к вопросу о том, что там слабый государственный контроль.
Это к вопросу о том, что сама государственная система построена не на том фундаменте. Ее фундамент — проверять рабочий класс, работников проверять. А должно быть другое: должна быть в основе легализация занятости. И когда мы принудим капитал к легализации труда, то будет невыгодно людей тащить за многие тысячи километров.
Если трудовые отношения будут официальными, то бизнесу придется и за них тоже обеспечивать отчисления в Пенсионный фонд, медицинскую страховку платить, налоги в местный бюджет и т. д. Тогда компаниям будет выгоднее привлекать российских работников, понятно, даже на более высокую заработную плату.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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