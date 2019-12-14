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Автор Инна Новикова

Как заинтересовать бизнес в легализации труда

Экономика » Правила игры » Бизнес

Почему у нас до сих пор часто и почти повсеместно используется чуть ли не рабский труд? Как принудить бизнес оформлять официальные отношения с работниками? Почему государство не добивается легализации трудовых отношений? Почему сам их контроль построен не на той основе? Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему?


Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

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— Олег Васильевич, вы говорите, что государство должно бороться против рабского труда, добиваться легализации труда и создания нормальных условий. Каким образом это можно сделать?

— Смотрите, несколько иллюстраций. Требуются, конечно, системные меры. Например, российский капитал имеет ежегодно налоговых льгот на 13 триллионов рублей — 13 процентов ВВП. Это гигантская цифра. Что мешает принять такое решение: если какую-то фирму застукали на том, что она неофициально использует трудовые отношения, неважно кого — русских или мигрантов, эта фирма, скажем, на год-другой полностью отсекается от любых налоговых льгот. Наступает наказание не в виде штрафа 50 тысяч рублей — заплатил и забыл, а в виде лишения льгот…

— Налоговые льготы — это вот эти 13 процентов?

— Да, и это получается 13 триллионов — гигантские деньги.

— Они размазаны по России.

— Они, конечно, размазаны, но давайте по цифрам просто посмотрим. Федеральный бюджет — 20-22 триллиона, региональный бюджет — где-то порядка девяти. И льготы — 13. То есть почти каждый третий рубль уходит из бюджета. И если мы фирмы, которые ускользают от налогов, лишаем налоговых преференций, налоговых льгот, это серьезный механизм.

Другая иллюстрация. Эти фирмы могут быть и поставщиками каких-то государственных строек, поставок в больницы, поликлиники, школы… Ребята, вы когда на конкурс заявлялись, вы демпинговали, то есть вы обманывали, то есть вы вели себя нечестно по отношению к другим предпринимателям.

И получается, что вы не заложили в цену товара труд работников, отчисления в Пенсионный фонд, отчисления по налогам, а другой предприниматель, порядочный, заложил. И получается, честность наказуема. С какой радости-то? Должны быть система и принятые решения о том, что если кого-то застукали за применением неофициального труда, то, дорогой товарищ, иди на вольные хлеба, тебя не будет на государственных поставках и закупках.

— Но некоторые конкурсы просто не проходили, потому что не находилось желающих на такие низкие цены.

— Единственные поставщики так называемые?…

— Нет. Условия были такие, что вообще никакие фирмы не хотели брать эти заказы, чтобы не работать себе в убыток.

— По поводу "себе в убыток" и т. д. — в этом есть несовершенства 44-ФЗ. Мы это тоже знаем. Там главный критерий — самая дешевая цена товара. И это, конечно, проблема. Потому что в результате приходят подчас бракоделы и поставщики ненормального питания для детей в школах и бог весть чего. Поэтому 44-й закон надо менять. Это абсолютно ясно.

Но мы сейчас немножко о других вещах говорим: в рамках того же 44-го закона надо вшивать понуждение фирм к легализации труда.

— Вы же представляете, какие сейчас масштабы нелегальной занятости, особенно среди людей, не имеющих российского гражданства?

— Я представляю.

— Они стараются покупать патенты на трудовую деятельность, но они достаточно дорого стоят, поэтому не все это могут себе позволить.

— А когда человек идет работать на ферме, наемный рабочий класс, просто без оформления трудовых отношений…

— Если мигранта без патента принимают на работу, то его в любом случае не будут официально оформлять. Потому что огромные штрафы, если негражданин оформляется без разрешения на работу.

— Штрафы — довольно приличные. Но это, опять же, к тому, что система не работает. Можно сколько угодно бегать по поводу штрафов. Только эта модель не работает.

Опять же, можно посмотреть цифры. Все же очень легко. У нас официально занятых иностранных работников в стране — где-то полтора-два миллиона. Там цифры ежегодно колеблются в таких пределах.

— Зайдите в Москве в любой магазин…

— Я как раз об этом и говорю. То есть это те, про кого государство говорит: мы даем квоту. А по данным миграционной службы, иностранных работников в стране где-то порядка восьми миллионов человек. Раньше было еще больше. Но после падения рубля часть людей перестала сюда ездить, потому что бессмысленно. Им же нужна валюта, а не рубль, они же эти деньги перечисляют своим близким в Таджикистан или Молдавию и т. д. И вот так длится уже долгие десятилетия.

— И длится это уже лет двадцать. Или больше?

— Считайте, что и все тридцать. Количество иностранных работников, занятых официально и занятых фактически, отличается раз так в четыре-пять. Это означает, что эта дорога — тупиковая.

И она хороша только для работников внутренних дел, которые, если какой-то предприниматель им показался не слишком дружественным, приходят к нему и проверяют. А если он им дружественный, не приходят и не проверяют. Но с точки зрения самой системы управления страной это бессмыслица, имитация решения проблемы. Потому что если квота на иностранную силу — два миллиона человек, а работает реально восемь и так длится не год, не два и не четыре, а все время, — это не к вопросу о том, что там слабый государственный контроль.

Это к вопросу о том, что сама государственная система построена не на том фундаменте. Ее фундамент — проверять рабочий класс, работников проверять. А должно быть другое: должна быть в основе легализация занятости. И когда мы принудим капитал к легализации труда, то будет невыгодно людей тащить за многие тысячи километров.

Если трудовые отношения будут официальными, то бизнесу придется и за них тоже обеспечивать отчисления в Пенсионный фонд, медицинскую страховку платить, налоги в местный бюджет и т. д. Тогда компаниям будет выгоднее привлекать российских работников, понятно, даже на более высокую заработную плату.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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