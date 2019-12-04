Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ

Главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о последних событиях в стране и мире рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Российской Федерации Олег Шеин.



Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Из-за чего 72 процента россиян отмечают несовпадение интересов российской власти и общества? Почему большинство граждан нашей страны рискуют не заработать никакой пенсии? Каким образом недовольство пенсионной реформой переросло в узкие "тематические" протестные настроения в разных регионах России — протесты медиков, социальные протесты, протесты против строительства и т. д.?

Почему государство помогает крупному бизнесу и игнорирует мелкий и средний? Кому на Руси жить хорошо? Почему нельзя запрещать жениться вновь неплательщикам алиментов? Что стоит за законом о бытовом насилии?

— Олег Васильевич, социальная политика и вопросы труда в России всегда были очень актуальны и болезненны. Один недавний опрос "Левада-Центра" показал, что 60 процентов россиян желают перемен, при этом не хотят смены власти. Согласно последнему опросу этого центра, 72 процента россиян отмечают несовпадение интересов власти и общества. Причем эта цифра резко выросла, потому что раньше она была почти на десять процентов меньше. Как вы это прокомментируете?

— Очевидно, что в прошлом году произошла точка бифуркации. Чтобы не прибегать к сложным латинским терминам, поясню, это точка, когда уже невозможно возвращение назад. Люди долго терпели и спокойно относились к разным рыночным реформам, к продажам в электроэнергетике, например, даже к принятию нового Трудового кодекса. Но в прошлом году им сказали: "Ребята, а пенсию вы не получите".

Вы будете работать по гроб жизни, работы при этом у вас толком не будет никакой, поскольку никому вы не нужны, если вам за 60 лет. Но пенсии у вас не будет. И вот это послужило, конечно, точкой общественного разворота. Мы уже наблюдали результаты и на примере выборов, когда посыпалось четыре губернатора.

И мы хорошо понимаем, что в этом году губернаторы не посыпались только по той причине, что был включен очень энергичный муниципальный фильтр. Мы понимаем, что при этом общество не обладает пока еще умением самоорганизованности и солидарных действий. Этот опыт сейчас нарабатывается, нарастает, но он маленький пока.

Но люди видят, что в рамках этой системы власти все идет только к олигархам — к ста людям из списка Forbes. Люди видят, что ситуация не изменится через год-два-три и даже повышение стоимости нефти толком никак не отражается на их заработных платах. Конечно, люди говорят, что нет никакого совпадения между их интересами и интересами власти, которая реально обеспечивает интересы исключительно правящего класса, то есть очень узкого слоя долларовых миллиардеров и долларовых миллионеров. Это примерно сто тысяч семей на всю нашу огромную страну.

— Да, 53 процента россиян считают, что власть мало волнует, как живет народ.

— Ее вообще не волнует, как живет народ. Власть реагирует только, когда люди поднимаются. Пример очень яркий — это история текущего года с врачами. Ведь медицина на протяжении долгих лет была в ситуации очень глубокого недофинансирования. Есть такой универсальный показатель, как доля расходов на какую-то отрасль — здравоохранение, образование, армию — от национальной экономики.

Так вот в Европе и в других экономически развитых странах доля затрат на медицину — семь процентов от национальной экономики. В России — всего лишь 3,5 процента. То есть двойное недофинансирование. И в этом году власть обратила внимание на происходящее только по той причине, что сами врачи начали активно развивать солидарные действия.

Люди стали выходить на акции, на митинги, проводить кампании единовременных массовых увольнений, поскольку так невозможно работать. Возникло организующее звено "Профсоюз действия", которое охватило сегодня более 50 регионов Российской Федерации, как независимый свободный профессиональный союз. Это мои товарищи по Конфедерации труда России. И это повлияло. Увеличились и расходы на здравоохранение.

— Да, уже на 50 процентов увеличился бюджет здравоохранения. Но только на здравоохранение.

— Там в основном на капитальное строительство — тоже надо иметь в виду. То есть затраты увеличиваются…

— Разве они идут не на зарплаты врачам?

— Нет, там речь идет о капитальном строительстве, потому что в этой сфере возникают интересы подрядных организаций, братьев-строителей, крупных компаний, которые готовы эти стройки осуществлять.

А на заработную плату затраты выросли несущественно. Больше того, давно есть известная проблема с выполнением Майских указов президента.

Есть Майские указы, где справедливо сказано, что доктор должен получать, условно, 200 процентов от средней зарплаты по этому региону. Но дальше сделалось следующее: денег на это не добавили, а повысили заработную плату за счет того, что посокращали персонал. И деньги, которые освободились от увольнения, разделили между теми, кто остался.

В результате этого люди работают на полторы-две ставки, в результате чего люди неизбежно совершают врачебные ошибки. В Следственном комитете создан целый отдел по делам врачей, а будет отдел, будут и дела. В Астрахани была ярчайшая иллюстрация: одного доктора посадили за то, что он выпустил пациента из психиатрической клиники, пациент не следил за собой, лекарство не принимал и через месяц совершил преступление. На три года упекли врача за решетку.

А другому доктору присудили выплатить 500 тысяч рублей за то, что она, напротив, пациента, который угрожал убить своих родных, на ночь закрыла в психиатрическом отделении. И врачебное сообщество, конечно, воспринимает сложившуюся картину как угрозу каждому из своего состава. Поэтому пошли выступления, и в этих условиях власть была вынуждена обратить на них внимание. Но там, где выступлений нет, нет и никаких реакций властей.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев