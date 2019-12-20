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Автор Инна Новикова

Эксперт: система выборов мэров в России растоптана

Политика » Выборы

Государство, конечно, выражает интересы правящего класса, но не до конца, не совсем. Спящее общество сейчас просыпается, все возмущены антипенсионной реформой и другими антинародными действиями. Как это организовать и направить на благо России?


Необычная неделя с Инной Новиковой и Олегом Шеиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ

Эксперт: все протесты связаны с пенсионной реформой

Пенсионная реформа выбивает молодежь из России

Олег Шеин: рынок труда без профсоюзов — рабовладение

Как заинтересовать бизнес в легализации труда

В России олигархам — льготы, рабочему классу — налоги

Экономику России нужно срочно переориентировать

— Олег Васильевич, как все-таки сделать, чтобы наша экономика и трудовые отношения изменились и стали нормальными? Что нужно делать, чтобы Россия развивалась, а не загибалась?

— Активное общество. Государство, конечно, выражает интересы правящего класса, но не до конца, не совсем. Государство — это как некий институт, который обеспечивает формирование вектора.

Этот вектор зависит от разных направляющих. Есть очень динамичная, энергичная, последовательная борьба правящей олигархии за ее интересы. И есть спящее общество, которое сейчас просыпается. Мы видим большие перемены. Но сказать о том, что они запредельно крупные, нельзя. Даже возьмем прошлогоднюю пенсионную реформу. Три миллиона человек подписали за три недели петицию на Change.org. Небывалая цифра для России.

А с другой стороны, почему три миллиона? У нас пользователей интернета 50 миллионов. И это всех касается. Пятьсот тысяч человек по всей стране вышли на митинги. А почему не 15 миллионов? У нас есть люди, которые готовы организовываться между собой, формируются горизонтальные связи, коммуникации, люди учатся спорить, находить взаимопонимание. Но в этот процесс вовлечена очень небольшая доля общества. И по этой причине вектор государственной политики по-прежнему направлен на обеспечение интересов олигархии.

— Но ведь любые действия должны быть кем-то организованы. Потому что, даже чтобы просто какая-то масса людей пошла, их надо построить, чтобы они не передавили друг друга люди. Если люди где-то долго находится, надо, как минимум, водой и туалетами их обеспечить… То есть необходима масса каких-то вещей, которые сопровождают организацию любых действий. А направлять общественные процессы намного сложней. Кто это будет делать?

— Мы имеем, конечно, серьезную проблему, опять же, с разрушением институтов. У нас деградировала партийная система. А как ей не деградировать, когда у нас фактически однопартийная система с 2003 года. Я работал в парламенте в третьем созыве в 1999–2003 годы. И там было полно случаев, когда правительство не могло протащить свое решение, не получалось у них, потому что Госдума голосовала против, поэтому искали какое-то иное решение.

Сегодня же, как мы все прекрасно знаем, в Госдуме 70 процентов "Единая Россия". Хотя есть регионы, где уже многопартийная модель. Есть территории, где избранные губернаторы не от правящей партии. Но мы видим, институционально это подавляется.

Как самый яркий пример — отмена выборов мэра города. Ведь именно в мэры города куда проще пробиться, чем в губернаторы. И это человек, который обладает каким-то весовым влиянием, там уже не так просто сфальсифицировать выборы. Система выборности мэров городов во всей стране растоптана. Из 85 региональных столиц прямые выборы мэра остались только в шести, в 79 — назначения. Кстати, это не повлекло рост качества управления от слова совсем или снижение конфликтов. Конфликты просто перешли в дрязги.

— Некоторые назначенцы вызывают просто удивление.

— И отклик, протесты общества. Необходимые институты сильно приглушены, но они все-таки остались. Есть свободный профсоюз. Именно Конфедерация труда России в прошлом году выступала локомотивом акции против антипенсионной реформы. Есть оппозиционные партии. И можно предъявлять сколько угодно большие претензии к ним, но надо использовать их возможности.

Оппозиционные партии обладают рядом прав в парламенте, например, таких, как регистрация кандидата без сбора подписей. И, соответственно, те, кто шел от "Справедливой России" или других партий, избежали того сита, в котором оказались втянуты самовыдвиженцы в Москве этим летом. И другие такие институты есть. И их людям надо, конечно, активно использовать.

Наконец, есть возможность сетевых организаций: "Фейсбук", "Одноклассники", "ВКонтакте"… Эти модели дают возможность людям объединиться по интересам, сформировать объединения и достаточно динамично между собой организоваться. Люди в России — образованные, умные. И люди в России, кстати, пользуются интернетом подчас активнее, чем большая часть европейцев. Вопрос в том, что это пользование должно носить характер солидаристских действий.

— А не будет ли это такой диванной армией, которая только в интернете и будет оставаться?

— Это тоже вопрос культуры. Вообще культурные изменения самые сложные. Они медленнее всего происходят. Но посмотрите хотя бы на Монголию, как там все произошло. Монголия — демократическая страна. Там меняют правительство, президентов каждые четыре-пять лет. И Монголия быстро развивается. И никто не может сказать, что там хаос и бардак.

Монголия — страна, которая показывает пример, по крайней мере, нашей Центральной Азии в том, что в стране может быть не только один какой-то бай, единственный хозяин всему, а под ним весь государственный аппарат и все остальное, и что вместо хорового хлопанья в ладоши с каким-то просто гротеском, которого не было даже в Средневековье, в азиатской стране может быть очень демократическая система управления. Мы-то чем хуже?

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Эксперт: система выборов мэров в России растоптана
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