Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"

Чем вызван рост протестных настроений в России? Почему наша власть пока не сильно обращает на это внимание? Насколько серьезная сила — общественное мнение? Зачем готовится Российский социальный форум?



Почему растут протестные настроения в России?

Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал один из организаторов Российского социального форума, руководитель Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, координатор Конгресса работников образования и науки Александр Бузгалин.

— Александр Владимирович, Конгресс работников образования и науки (КРОН) в Социальном форуме участвует?

— Да, конечно, участвует. Движение "Образование для всех" (лидер — депутат Госдумы, академик Олег Смолин) и движение "Возрождение российской науки" (лидер — академик, математик с мировым именем Борис Кашин) тоже участвуют.

— Нас много молодежи смотрит, и образовательная проблематика очень важна. На форуме тоже будет обсуждаться образовательная программа? И что все-таки в форуме главное?

— Инициативы по этому направлению очень простые предлагаются. Но закон и программу, которые предлагает социальное движение, не принимает Государственная Дума. Совершенно ясно видно, что партия, которая имеет там большинство, против этого закона. Оппозиция — за этот закон.

Но какие-то компоненты этого удается пробить в какие-то моменты, и это уже позитивно. В любом случае создается общественное мнение. А общественное мнение — штука очень серьезная. Оно очень мощно работает на перспективу. Именно общественное мнение в итоге во многом стало фактором распада Советского Союза.

Так что это совершенно не пустяк. Не зря общественное мнение стремились изменить, направить в нужное русло правые в Венесуэле, это является очень важным фактором наступления на президента этой страны. Солидные деньги США, в том числе, тратились и на создание нужного им общественного мнения. Но общество все равно за Мадуро. Это серьезно. Не всегда всё определяют только деньги. То же самое касается Украины и всего остального. Вот социальный форум и нужен, чтобы в том числе создавать общественное мнение.

Социальный форум — это пространство, которое позволяет людям познакомиться, подружиться и скоординироваться. И в тот момент, когда, я надеюсь, будет что-то похожее на борьбу за социальные, политические, гражданские права, люди скажут: "Да, мы знаем друг друга, мы доверяем друг другу. В чем-то мы расходимся, но в основном сходимся, и по этим вопросам мы пойдем вместе". Вот это сверхзадача.

Что-то похожее было, когда сформировалась-таки в Питере социальная коалиция во время борьбы против повышения пенсионного возраста. Там были самые разные люди, от сталинистов до "Яблока", от сторонников отсутствия парков и всего остального до защитников Пулковской обсерватории, рабочие и академики…

Очень важно, чтобы мы понимали, что мы можем быть вместе, и когда придет решительный момент, были вместе.

— Все равно, все эти люди в основном просят у власти, или хотят поменять власть, или говорят, что с этой властью без толку иметь дело…

— А я сказал: социальный форум разный, и в нем много противоречий.

Там есть те, кто считает, что у нас очень хорошая власть, но только на местах и в некоторых министерствах некоторые исполнители делают что-то не очень хорошо, поэтому им надо объяснить. Вот не понимают они, бедные, несчастные, а мы им объясним. Есть такие. Причем, как ни странно, их очень много среди интеллигенции. Меня просто убивает, когда какой-нибудь профессор или доктор наук начинает рассказывать, что власть чего-то не понимает, я просто начинаю беситься.

Есть те, кто считает, что до тех пор, пока не будет мировой революции, вообще заниматься всем остальным, кроме мировой революции, — это полная ерунда, и поэтому пошли вы все, но мы будем сидеть и объяснять, что нужна мировая революция. Толку от них, конечно, еще меньше.

— И они всегда участвуют в форуме?

— Участвуют. Приходят и говорят, что "вы все дураки".

— И Бузгалин, да?

— Бузгалин — в особенности… Но большинство считают, что власть все понимает, действует в интересах правящего социального слоя. Это даже не совсем класс, а единство высшей бюрократии и крупного капитала, сырьевого, финансового и посреднического. Поэтому такой власти объяснять что-то бессмысленно. Но социальное давление при помощи мирных, конституционных, законных действий абсолютно необходимо.

Если это давление будет серьезным, если на разрешенные митинги выйдет не 20, 30, 50 тысяч человек, а со временем выйдет полмиллиона, а потом и несколько миллионов, то власти задумаются и, скорее всего, примут решение: лучше поделиться частью собственности, частью доходов, частью полномочий, потому что иначе можно потерять все.

— Макрон уже делится, сто тысяч его испугали…

— Да, но до наших пока не доходит…

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

На фото: руководитель Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, координатор Конгресса работников образования и науки Александр Бузгалин

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