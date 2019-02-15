Психология протеста: конструктивность прежде всего

В последнее время складывается очень сильное впечатление, что в России растут протестные настроения. Может быть, это, конечно, заблуждение, сформировавшееся под влиянием событий из новостных лент, но "Правда.Ру" решила обсудить именно эту тему с человеком, который варится в самой гуще событий.

Это знаменитый экономист, автор огромного количества книг, в том числе переведенных на самые разные языки, один из организаторов Российского социального форума, профессор, доктор экономических наук, руководитель Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

— Александр Владимирович, вы с недавнего времени — главный вожак, основной руководитель Российского социального форума. Хотя так, наверное, неправильно говорить?

— Неправильно. Во-первых, социальный форум тем и отличается, что там нет вождей и генеральных секретарей, президентов и т. д. Главных нет, есть те, кто больше всего работает.

— Моторчики.

— Да, моторчики, и такой форум на самом деле не один. Российский социальный форум делался, и я надеюсь, что сейчас будет делаться многими. Основа здесь — профсоюзные лидеры из сферы образования, из зеленого экологического движения, те, кто создал и продолжает поддерживать коллективные предприятия. Все это очень разные люди.

— Следующий российский форум пройдет совсем скоро в Санкт-Петербурге?

— Да, в Ленинградской области. Есть такой парадокс в нашей жизни. Мы планируем его провести 18-19 мая. Но не знаю, как что получится, поскольку наш форум — это студенческая вечеринка вскладчину: один приносит колбасу, другой — сыр, третий — гитару, четвертый — вино, водку… Ну, про все остальное мы рассказывать не будем.

Также кто-то помогает привезти своих товарищей из регионов, кто-то найти помещения, кто-то ведет организационную работу, кто-то размножает программу. Сам форум делается по инициативе реальных общественных организаций. Вот это и есть основной принцип форума — объединение вокруг работы. Не вокруг абстрактных принципов, хотя они есть, не вокруг лозунгов, хотя они тоже есть, а вокруг реальной работы — работы по защите интересов обычных граждан нашей страны.

— Очень важно, это работа конструктивная или протестная? Собираются люди, которые хотят строить или разрушать?

— Протестовать, но не разрушать. Здесь есть очень прямая и простая диалектика. Недавно десятки тысяч людей выходили на улицы и говорили: "Повышать пенсионный возраст не надо". Это протест или это конструктив?

На мой взгляд, это конструктив. Надо делать такую пенсионную систему, когда в 60 лет мужчины и в 55 лет женщины могут выйти на пенсию и нормально получать хотя бы 10-15 тысяч рублей. Это совершенно позитивный конструктивный лозунг.

Но для того, чтобы этот конструктивный лозунг реализовать, надо протестовать против того, что собирается делать правительство. Это один вариант.

Второй вариант, когда мы предлагаем прогрессивный подоходный налог на миллиардеров. Это тоже совершенно конструктивный лозунг для всех цивилизованных (в кавычках или без) стран.

Поэтому протест "за", протест против тех действий, которые нарушают права людей, права человека труда (я не боюсь этих слов), тех, которые учатся, и тех, кто вышел на пенсию, тех, кто хочет жить в парке, а не на территории застроенной гаражами и торговыми помещениями, — это совершенно реальная вещь.

— Но это все-таки протест.

— Это конструктивный протест. Это протест, который предполагает деятельность вместо пустых слов. Например, вместо того, чтобы передавать Исаакиевский собор Церкви, его надо оставить музеем. И сделать так, чтобы люди разных конфессий чувствовали себя там, как у себя дома, и набирались духовности, потому что там есть картины великих художников, великие произведения искусства и действительно есть аура культурной жизни.

Это конструктивные действия. Движение в защиту ценностей Петербурга, Ленинграда — один из участников этого процесса. Когда люди говорят: "Мы сделаем здесь сад, и мы не дадим сделать здесь торговый центр и провести уплотнительную застройку", — это конструктивная деятельность в пользу зеленой территории.

— Да, но другие люди говорят: "Мы хотим, чтобы здесь была застройка, чтобы мы жили в этом доме. Вам повезло, что вы здесь уже живете, но сейчас мы заработали деньги и тоже хотим жить здесь". Конструктив на конструктив.

— Конструктив на конструктив, и решать должны граждане в данном случае, а не тот, кто проплатил покупку этой земли. И жить там, скорее всего, предполагают совсем не те, кто жестко нуждается.

— То есть люди, которые живут там, имеют больше прав, чем те, кто хочет жить там.

— Я думаю, что имеют больше прав все жители города в целом. И они должны принимать решения открыто, публично, на основе объединения мнений местных муниципалитетов, а не просто выборных депутатов Думы, которую формируют известно как. Вот если муниципалитеты в целом выскажутся, что в каких-то районах можно провести уплотнительную застройку на пустыре здоровенном или вместо торгового склада, то пожалуйста.

Но не надо строить дома, снося культурные ценности и парки. А если поставить сюда еще дома, то всем нам будет негде жить, детям негде гулять, собаки будут делать свои дела нам на голову… Я собак люблю, и им тоже надо дать возможность хорошо жить, нормально гулять. Когда профсоюзы требуют другого Трудового кодекса, чтобы можно было провести забастовку, — это хорошо и правильно.

Забастовка — это нормальное действие, которое во многих случаях ведет к повышению производительности труда. Потому что, когда рабочие требуют: "Мы будем работать в хороших условиях. В грязи и в пыли, в опасных условиях мы работать не будем"; когда рабочие говорят: "Нам нужна высокая зарплата и повышение нашей квалификации", — они требуют механизации, автоматизации и научно-технического прогресса. Так и должно быть!

Источник фото: официальный сайт КПРФ

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте и смотрите также:

Локальный протест или мировая революция?

Пенсионеров начали "вязать" за протест

Протест уже не тот. ВИДЕО