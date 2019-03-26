"Народ власть не понял, потому что понял правильно"

Что происходит с российской властью, обществом и гражданским самосознанием? Чем вызван стремительный массовый рост протестных настроений? Почему народ наконец-то хорошо понял, что из себя представляет власть, и избавился от иллюзий, что там просто не понимают, что творят? Есть ли выход из сложившийся социально-политической и экономической ситуации? Может, все-таки поймут? Или там уж совсем безнадежные?…



Почему растут протестные настроения в России?

Об этом и еще очень многом другом "Правде.Ру" рассказал один из организаторов Российского социального форума, профессор, доктор экономических наук, руководитель Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

— Александр Владимирович, почему именно сейчас намечено проведение очередного Российского социального форума? Это связано с тем, что происходит с нашими обществом и экономикой, социальным положением?

— Прежде всего, произошел некий перелом сознания у большей части общества. Раньше существовали постоянные надежды на то, что самая высшая власть вдруг поймет, что курс неправильный. Вот мы объясним, что курс неправильный, нас услышат, и, наконец-то, будут социальная ориентация, государственное регулирование, наконец, прижмут нефтяных баронов и т. д. и т. п.

Когда в очередной раз после одних и вторых выборов большинство граждан убедилось, что ничего похожего не будет, что остаются все те же самые проблемы и проводится все то же самое, что началось еще при Ельцине… Подчеркиваю — "при Ельцине", а не в нулевые годы. И также напомню, что у нас и Медведев был долгое время президентом страны, а не только премьер-министром. А продолжается все то же самое. …Вот в тот момент возникло первое негативное восприятие всего что есть. Второе, что произошло, — это возмущение в связи с повышением пенсионного возраста. Как ни объясняли всяческие экономические эксперты и политические гуру, что ничего другого не дано, народ власть не понял или, если хотите, понял ее абсолютно правильно.

Все-таки были и другие эксперты, которые объясняли, что никаких дополнительных денег повышение пенсионного возраста не даст, просто еще кусочек отнимут, а ничего другого не произойдет на самом деле. И люди это почувствовали, причем на себе.

Вообще, как ни странно, классовое самосознание на каком-то полуинтуитивном уровне у людей присутствует, и они начинают в какой-то момент понимать, что их дурят. Поэтому возникли уже и социальные коалиции. Собственно, это и есть ответ на вопрос, почему в Питере и почему сейчас?

Потому что в Питере возникла серьезная социальная коалиция. Туда вошли представители самых разных общественных организаций, которые считают: курс должен быть другим. Мы не требуем революцию, хотя некоторые, может быть, требуют и революцию, но мы хотим сейчас хотя бы минимальных, но остро необходимых шагов.

— Смены курса?

— Да, смены курса хотя бы. И, конечно, реальных шагов. Повышения минимальной пенсии, минимальной зарплаты, что вполне можно сделать. Установления прогрессивного подоходного налога. Увеличения бесплатных мест в образовании, наведения порядка в бесплатной медицине. Решения вопросов с жильем, потому что жить людям нормально негде, если у них нет больших денег.

Решения вопросов с экологией, о чем вообще нам ничего путного не говорят, а ведь с мусором у нас катастрофическая ситуация на самом деле. Я немножко с этим разбирался. Ну и т. д. и т. п. Вот поэтому такая коалиция и возникла.

В рамках этой коалиции помирились очень разные левые организации: Коммунистическая партия Российской Федерации и левое крыло "Яблоко", представители небольших коммунистических социалистических партий и те, кто не является партией, но участвует в этом процессе.

Много интеллектуалов собралось. Есть те, кто смотрит каналы, думает, готов прийти на форум, но не готов вступить в партию, потому что не понятно, кому надо присягать на верность. Кстати, в самое ближайшее время мы сделаем сайт. Он открытый, про него уже многие знают.

Мы его максимально популяризируем, никаких секретов нет, тайн нет, подрывной деятельности нет. На нем будет информация о том, что мы делаем, как мы делаем, где мы делаем. Приходите, участвуйте в работе, помогайте — только желательно не мешать. Участвуйте в форуме. Мы принесем колбасу, порежем сыр, будем вместе есть бутерброды и говорить-обсуждать, что и как у нас сейчас и что и как можно и нужно сделать.

— Но присутствие людей со всех регионов, наверное, будет проблемой. Россия же — очень большая страна, Санкт-Петербург — это крайний запад. Билеты из Хабаровска или Владивостока и обратно тысяч пятьдесят стоят, а то и побольше?…

— Нет, не больше, но все равно очень много. Реально форум будет, конечно, перекошен в сторону Центральной России.

— Даже Северо-Западного региона.

— Да нет, всей Центральной России, потому что все равно люди постоянно собираются в Москву, а из Москвы до Питера есть скромные поезда, можно ехать автобусом, что совсем дешево. Вообще, на форум все приезжают предельно скромно. На социальных форумах мы с женой всегда жили у друзей, спали где-нибудь на кухне вповалку на матрасах, а то и просто на полу.

— Бузгалин может себе позволить билет из Питера в Москву даже в пятницу. А вот из Хабаровска?…

— Социальные форумы делаются так, что человек, который получает профессорскую зарплату, должен раскошелиться и помочь тем, кто едет хотя бы из Рязани или из Ярославля. А уж из Хабаровска... не знаю, что получится. Соберем достаточно денег, пустив шапку по кругу, приедут люди из Хабаровска. Может быть, кто-то поможет.

На самом деле есть некоторая толика выживших каким-то чудом "красных директоров", которые, возможно, будут этому помогать. Потому что они понимают, что нормальный, цивилизованный, социальный, реальный бизнес может сотрудничать с профсоюзом, с обществом, с демократической социальной властью и т. д. Нам могут помогать разные люди, ничего фантастического в этом нет.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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