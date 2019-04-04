Российская власть заслуживает орден Революции

Куда может привести курс нынешней власти, вызывающий рост протестных настроений в России? Зачем всем нужно быть хотя бы частично коммунистами? Есть ли выход из нынешней социально-политической и экономической ситуации в России не революционным, а эволюционным путем? Как изменить направление развития без гражданской войны? Можно ли остановить империалистическую глобализацию, не впадая в изоляционизм?



Почему растут протестные настроения в России?

Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал один из организаторов Российского социального форума, профессор, доктор экономических наук, руководитель Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

Читайте начало интервью:

Психология протеста: конструктивность прежде всего

Зачем нужны социальные форумы?

Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"

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— Александр Владимирович, кто главный враг Российского социального форума? Против кого направлено острие борьбы — против империалистической глобализации или против попыток изоляционизма?

— Против родного мещанина, который говорит: "Моя хата с краю, ничего не знаю". Против этого. Социальный форум ориентирован на то, чтобы пробудить в людях гражданскую активность и социальную солидарность. Интеграция может быть разной. Нельзя пытаться противостоять империализму Запада или глобализации, которая используется как субститут, замена слову "империализм", чтобы не звучало так противно и жестко, при помощи создания еще более реакционных систем внутри страны, при помощи Трудового кодекса, который хуже, чем на Западе, при помощи политической системы, которая менее демократична, и т. д. и т. п.

Если мы будем так действовать, то пользы не будет. Поэтому форум направлен на то, чтобы социализировать и демократизировать, добавить хотя бы немножко больше власти трудящихся, немного больше учета интересов трудящихся внутри страны на основе солидарности с такими же людьми и такими же организациями, с такими же политическими силами, которые есть на Западе, в Латинской Америке, в Азии, где-то еще. С ними можно и должно дружить.

— Вы верите, что Российской социальный форум будет большой и эффективный?

— Я сделаю все, что могу, и мои товарищи тоже сделают все, что можно для того, чтобы он был большим и дал хотя бы небольшие результаты. Потому что просто если он соберется, мы уже увидим, что мы есть. Если мы примем какие-то документы, поддержим какие-то проекты законов, создадим некоторую платформу (питательный бульон) для социальной коалиции, которая будет действовать, то уже будет хорошее начало реформистики.

Но в России социальные реформы воспринимаются как революция. Прогрессивный подоходный налог на богатых у нас самые радикальные политические партии только предлагают установить — поднять до 35 процентов. В Америке самый консервативный Трамп снизил до 35 процентов прогрессию подоходного налога на богатых. А в Швеции самые правые либералы только предлагают снизить его до 45. Ужас какой!

— Александр Владимирович, вы сказали очень хорошо: "Тут не надо гадать, будет ли успешным, надо работать".

— Надо работать.

— "Надо работать, надо делать все, что я могу", — замечательная фраза. В 1989 году в "Иностранной литературе" вышла статья, которая была подписана "Александр Бузгалин", называлась она "Почему я коммунист". Это было жутко против течения. А кто такой Бузгалин образца 2019 года?

— Я скажу так же. Это немного, наверное, пафосно будет звучать, но в каких-то случаях пафос необходим. Я стараюсь быть коммунистом. В одном из эфиров я сказал: "Постарайтесь хоть немножко быть коммунистами". На меня набросились: "Нельзя быть немножко коммунистами, как нельзя быть немножко беременным". На самом деле, я думаю, что эта аналогия здесь не годится.

Мы живем в мире, где господствует отношение отчуждения, где человек должен продавать и покупать. И ты должен соблюдать правила чужого тебе государства, даже если оно называется родным словом "российское". И ты должен действовать по законам мира, где человек человеку волк. И все время быть в протесте и жить чисто по коммунистическим принципам, не улетев на Луну, нельзя.

Поэтому в полной мере быть коммунистом и жить по-коммунистически здесь и сейчас невозможно. Но надо стремиться делать все возможное для того, чтобы продвигаться в этом направлении, для того, чтобы было больше бесплатного образования и здравоохранения, для того, чтобы было меньше социального неравенства, для того, чтобы создавались предпосылки в конечном итоге для коммунистической революции, то есть качественного изменения общественного строя.

Обязательно подчеркну, что речь идет именно о качественном изменении социально-экономических отношений, а не о политическом перевороте. Как именно политически это произойдет — это второй вопрос.

В Чили левые в 71-м году победили абсолютно демократически, потом фашисты их свергли. В Испании в 36-м году левые победили совершенно демократически, потом фашисты их свергли. В Венесуэле левые победили совершенно демократически. Сейчас их готовятся свергнуть правые, даже не при помощи, а с американским империализмом во главе. Поэтому победить вполне возможно. А потом уже нужно удержать власть.

Я использую аналогию. Есть знаменитый качественный переход изо льда в воду. Одно и то же Н2О, но произошла смена агрегатного состояния и все изменилось. Качественный переход состоялся. Долгая трансформация. Бывает ледоход на Неве, когда несется лед с обломками деревьев, с жертвами и всем остальным. Зато быстро и радикально. И это не потому, что кто-то хочет ледоход, а потому, что объективно, если очень долго не давать таять льду, то тогда в какой-то момент начинается жуткий ледоход и все ломается. Поэтому за революцию на самом деле ответственность несет всегда господствующая власть. Неслучайно в свое время сказали, что Николаю II надо дать орден Революции за создание революционной ситуации в России.

Если вы не проводите постепенную трансформацию, это не в интересах господствующей власти, ей надо в ее же интересах проводить эту трансформацию. Если вы ее не проводите, у вас будет революция и, может быть, гражданская война. А такое государство, как Россия, имея термоядерные ракеты, может себе позволить мирно трансформироваться в социализм, потому что потом напасть на Россию с мощной армией и друзьями по всему миру (а нас действительно многие любят) невозможно.

Даже на Кубу не могут напасть, потому что у нее огромное количество друзей по всему миру и армия неплохая. Для того, чтобы разгромить Кубу, придется угробить много-много тысяч, а то и сотен тысяч натовских солдат. Либо просто стереть ее с лица Земли, но тогда после этого НАТО возненавидят все. И это НАТО сотрут с лица Земли.

Но если наша власть будет заботиться только о себе любимой, о сохранении и приумножении богатства своих олигархов, то она сама погубит прежде всего себя же и их. К сожалению, погибнут и многие простые люди, а возможно, что катастрофа случится и со всей страной.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев