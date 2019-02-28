Зачем нужны социальные форумы?

Зачем нужен Российский социальный форум? И зачем нужны подобные форумы и общественное мнение вообще? Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал один из организаторов Российского социального форума, профессор, доктор экономических наук, руководитель Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

— Александр Владимирович, я знаю руководителей некоторых организаций, которые планируют участвовать в социальном форуме. Они участвовали в разных прошлых. Это люди, которые восторгаются западным империализмом, это люди, которые считают, что если у нас будет, как в Америке, то это будет хорошо. Но в Америке-то капитализм.

— Я этот вопрос обсуждаю постоянно с людьми, которые стоят на радикально красных, я бы так сказал, таких немножко с коричневатым оттенком позициях. Они приводят правильные аргументы, говорят, что высокий уровень жизни той же Финляндии, не говоря уже о Соединенных Штатах, — результат получения империалистической ренты. Есть такая категория в работах Самира Амина — империалистическая рента, когда хапают из периферии большие деньги те, кто живет в центре, в Европе или в Соединенных Штатах Америки.

Но есть и другая сторона медали. Если мы возьмем такую же систему распределения доходов, социальных гарантий и бесплатных благ, как в скандинавских странах, и внедрим эту систему, то при том валовом продукте, который сейчас в России, у нас минимальная зарплата повысится в два раза, медиальная зарплата — в полтора раза, а количество олигархов сократится во много раз. А я хорошо знаю, сколько у них лежит в офшорах.

Поэтому мы только за счет перераспределения не достигнем качества жизни, как в Скандинавии, но для большинства населения жизнь сильно улучшится. И люди поймут, что деньги можно делать не только за счет спекуляций, воровства, присасывания к бюджету и продажи нефти, но и за счет чего-то другого. В том числе и за счет честного труда.

— Зачем все-таки нужен Российский социальный форум?

— Прежде всего, уже есть традиция социальных форумов, хотя еще далеко не все знают, что это такое. Впервые люди собрались на такой еще в самом начале нулевых годов в бразильском Порту-Алегри — это промышленный миллионник, что-то вроде нашего Челябинска или Ярославля. Собрались они благодаря тому, что правительство в этом штате было левым, красным. Собралось на первый форум всего пять тысяч человек со всего мира, но после этого стало понятно, что есть о чем говорить и что вместе можно делать.

На следующий — второй социальный форум, куда мне удалось приехать, прибыло уже тридцать с лишним тысяч человек со всего мира, было представлено пять тысяч различных общественных организаций, движений. Политические партии были представлены только через своих людей в профсоюзах, экологических или других движениях.

Огромное количество дискуссий, семинаров, споров, резолюций, деклараций там всегда проходит. На первый взгляд это напоминает больше всего фестиваль, особенно если это проходит в Латинской Америке. Там еще поют, танцуют до пяти утра, в общем, красиво, весело и не совсем понятно зачем.

Потом были европейские социальные форумы. Первый — во Флоренции, 30 тысяч человек в маленьком городе, удивительная демонстрация, полтора миллиона человек, протест против войны в Ираке.

В России прошли два социальных форума. Второй проходил в Ленинграде во время саммита "большой восьмерки", когда власти нашей страны очень любили Запад, а Запад делал вид, что любит нас. Все на верхах было замечательно. А мы говорили, что НАТО, "большая восьмерка", Всемирная торговая организация и т. д. до добра не доведут ни нас, ни их. И к сожалению, оказались правы.

Но тогда нас загнали на стадион. Слава Богу, не как в Сантьяго во время фашистского переворота, но тем не менее, окружили ОМОНом, полицейских было намного больше, чем нас. Автобусы с людьми из регионов не пропустили, вообще довольно сложная была история.

Смысл нового форума и форумов вообще — во-первых, оказаться вместе, понять, что нас не два, не три, не пять, а сотни лидеров, представляющих самые разные организации. Сейчас в России таких организаций много и многие из них пытаются что-то делать, а кто-то реально делает и у них получается. Примеры такой эффективной работы единичные, но они есть.

Во-вторых, это нужно для того, чтобы понять, чего мы хотим. Вот я веду программу "Личные деньги" на радио "Комсомольская правда", говорю о проблемах в основном. Огромное количество людей понимает, что что-то не так, а вот как так, черт его знает, как и почему так.

Вот социальный форум помогает понять и систематизировать требования профсоюзов с одной стороны, женских организаций с другой, левых политических партий с третьей, экологического движения с четвертой, движения против уплотнительной застройки в-пятых, людей, которые занимаются теорией, которые тоже не все идиоты, в-шестых, и т. д.

Выработать совместные декларации и программы — важно. И потом каждая из этих организаций говорит: "Мы знаем, что делать. Альтернативы есть. Не только то, что говорят Кудрин, Греф или еще кто-то, можно делать в экономике. Мы поддерживаем вот такую-то экономическую программу".

Социальный форум, кстати, довольно реформистский. Это особая тема. Там есть люди, которые считают, что нужна социалистическая революция, но основное течение — реформистское.

Третье — нужно предложить совершенно конструктивные резолюции, которые надо продвигать. Скорее всего, сразу их продвинуть не получится. Но начать это делать уже очень важно и нужно.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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