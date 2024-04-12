Необычные привычки абиссинских кошек: что делать, чтобы быть лучшим владельцем

Изящная внешность и высокий интеллект: три причины завести абиссинскую кошку

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Абиссинские кошки являются одной из старейших пород кошек. Их привлекательный и благородный внешний вид отличает их от остальных.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

У этих кошек есть удивительные особенности, делающие их по-настоящему уникальными. Они известны своей активностью и любознательностью, всегда находясь в движении и не желая сидеть на месте.

Их высокая активность может быть вызовом для владельцев, однако, следует учитывать их склонность к исследованию высоких мест. Обеспечение достаточного количества игрушек поможет занять питомца и предотвратить проблемы.

Абиссинские кошки также проявляют сообразительность, ум и ловкость. Они нуждаются в постоянном внимании и не могут быть оставлены в одиночестве надолго.

Уход за ними не слишком сложен из-за их короткой и гладкой шерсти. Они могут линять, однако это не происходит слишком сильно. Регулярная чистка шерсти, уход за когтями и зубами важны для поддержания их здоровья.

Следует также обратить внимание на гигиену лотка, так как абиссинские кошки предпочитают чистоту и могут отказаться от использования грязного лотка.

Из-за высокой активности им необходимо особенное питание, сбалансированное и качественное, а также обеспечение доступа к достаточному количеству воды для предотвращения обезвоживания.