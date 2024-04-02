Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару

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Ветеринары рассказали, как понять, что кошка заболела

1:09
Зоосфера » Кошки

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что кошка может быть больна.

Ветеринары рассказали, как понять, что кошка заболела
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поэтому важно не упустить эти сигналы и своевременно оказать питомцу помощь.

Сонливость и апатия

Кошки обычно спят днем, но стоит обратить внимание, если они начинают спать больше обычного.

Также следует обеспокоиться, если ранее энергичный и активный питомец вдруг становится апатичным и не хочет играть.

Если при этом у кошки повышается температура тела и начинается рвота, то необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Потеря аппетита

Еще одним тревожным признаком является уменьшение аппетита. Особенно беспокойно, если питомец отказывается даже от своей любимой еды.

Желание укрыться

Кошки могут прятаться по разным причинам, например, из-за стресса или испуга. Однако желание спрятаться может также быть связано с плохим самочувствием.

Агрессия

Важно внимательно следить за поведением кошек. Следует обратить внимание, если питомец внезапно становится агрессивным, особенно без явных причин.

Причиной такого поведения питомца могут быть нарушения нервной системы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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