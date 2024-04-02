Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару

Ветеринары рассказали, как понять, что кошка заболела

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что кошка может быть больна.

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Поэтому важно не упустить эти сигналы и своевременно оказать питомцу помощь.

Сонливость и апатия

Кошки обычно спят днем, но стоит обратить внимание, если они начинают спать больше обычного.

Также следует обеспокоиться, если ранее энергичный и активный питомец вдруг становится апатичным и не хочет играть.

Если при этом у кошки повышается температура тела и начинается рвота, то необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Потеря аппетита

Еще одним тревожным признаком является уменьшение аппетита. Особенно беспокойно, если питомец отказывается даже от своей любимой еды.

Желание укрыться

Кошки могут прятаться по разным причинам, например, из-за стресса или испуга. Однако желание спрятаться может также быть связано с плохим самочувствием.

Агрессия

Важно внимательно следить за поведением кошек. Следует обратить внимание, если питомец внезапно становится агрессивным, особенно без явных причин.

Причиной такого поведения питомца могут быть нарушения нервной системы.