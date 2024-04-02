Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что кошка может быть больна.
Поэтому важно не упустить эти сигналы и своевременно оказать питомцу помощь.
Сонливость и апатия
Кошки обычно спят днем, но стоит обратить внимание, если они начинают спать больше обычного.
Также следует обеспокоиться, если ранее энергичный и активный питомец вдруг становится апатичным и не хочет играть.
Если при этом у кошки повышается температура тела и начинается рвота, то необходимо немедленно обратиться к ветеринару.
Потеря аппетита
Еще одним тревожным признаком является уменьшение аппетита. Особенно беспокойно, если питомец отказывается даже от своей любимой еды.
Желание укрыться
Кошки могут прятаться по разным причинам, например, из-за стресса или испуга. Однако желание спрятаться может также быть связано с плохим самочувствием.
Агрессия
Важно внимательно следить за поведением кошек. Следует обратить внимание, если питомец внезапно становится агрессивным, особенно без явных причин.
Причиной такого поведения питомца могут быть нарушения нервной системы.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.