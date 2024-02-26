Кошачьи хвосты: ситуации и значение виляния

Виляние хвостом у кошек значительно отличается от того, что мы видим у собак. У кошек это действие может происходить в различных ситуациях: во время движения, в состоянии покоя или при встрече с человеком.
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У кошек существует свой собственный язык тела, который становится очевидным, если обратить внимание на виляние хвостом. Это позволяет понять, что кошка пытается выразить.
Перевозбуждение или раздражение. Иногда кошка может вилять хвостом, даже когда лежит, что кажется странным. Это может свидетельствовать о ее перевозбуждении, отмечают специалисты.
Когда кошка спокойно сидит или лежит, она может помахать хвостом после того, как ее погладили. Это может указывать на то, что она чувствует себя раздраженной или перевозбужденной и хочет, чтобы ее оставили в покое на некоторое время. Иногда это также может означать, что у кошки накопилось много энергии, и она готова к игре. В таких случаях лучше перестать гладить кошку и предложить ей игрушку, чтобы она могла выпустить свою энергию.
Всегда настороже (даже во время сна). Бывает, что кошка в глубоком сне начинает подергивать хвостом. Это подобно тому, как человеческие мышцы могут реагировать во сне. В других случаях кошка может спать не очень глубоко и, услышав свое имя, начнет медленно вилять хвостом, давая понять, что проснулась и решает, стоит ли вставать. Это позволяет кошке оставаться на связи с окружающим миром даже во время сна.
Помощь в сохранении равновесия во время охоты. Кошки также виляют хвостом во время охоты. Они могут делать это, наблюдая за птицами через окно или охотясь на насекомых в доме. Виляние хвостом помогает им сохранять равновесие и готовность к прыжку, что очень важно во время охоты.
В ответ на угрозу. Когда кошка чувствует угрозу или испытывает страх, ее хвост может раздуться до удвоенного размера. Она также может попытаться сделать себя кажущейся более крупной и угрожающей, распушивая шерсть.
Это поведение часто наблюдается, когда кошка видит другую кошку и готовится к драке, или когда слышит неожиданный звук.
Счастливая и уверенная. Хотя кошки не проявляют своего счастья так же явно, как собаки, они также могут вилять хвостом, выражая радость и уверенность. Когда кошка чувствует себя счастливой и уверенной, она может ходить с поднятым хвостом или слегка махать им. Это ее способ выразить радость.
Играющие кошки также могут энергично вилять хвостом, показывая, что они в настроении играть. Это позволяет определить, играют ли кошки по-настоящему или просто тренируются.
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