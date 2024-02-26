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Кошачьи хвосты: ситуации и значение виляния

Виляние хвостом у кошек: различия от собак и значения

2:43
Зоосфера

Виляние хвостом у кошек значительно отличается от того, что мы видим у собак. У кошек это действие может происходить в различных ситуациях: во время движения, в состоянии покоя или при встрече с человеком.

Виляние хвостом у кошек: различия от собак и значения
Фото: https://pethelpful.com/

У кошек существует свой собственный язык тела, который становится очевидным, если обратить внимание на виляние хвостом. Это позволяет понять, что кошка пытается выразить.

  • Перевозбуждение или раздражение. Иногда кошка может вилять хвостом, даже когда лежит, что кажется странным. Это может свидетельствовать о ее перевозбуждении, отмечают специалисты.

Когда кошка спокойно сидит или лежит, она может помахать хвостом после того, как ее погладили. Это может указывать на то, что она чувствует себя раздраженной или перевозбужденной и хочет, чтобы ее оставили в покое на некоторое время. Иногда это также может означать, что у кошки накопилось много энергии, и она готова к игре. В таких случаях лучше перестать гладить кошку и предложить ей игрушку, чтобы она могла выпустить свою энергию.

  • Всегда настороже (даже во время сна). Бывает, что кошка в глубоком сне начинает подергивать хвостом. Это подобно тому, как человеческие мышцы могут реагировать во сне. В других случаях кошка может спать не очень глубоко и, услышав свое имя, начнет медленно вилять хвостом, давая понять, что проснулась и решает, стоит ли вставать. Это позволяет кошке оставаться на связи с окружающим миром даже во время сна.
  • Помощь в сохранении равновесия во время охоты. Кошки также виляют хвостом во время охоты. Они могут делать это, наблюдая за птицами через окно или охотясь на насекомых в доме. Виляние хвостом помогает им сохранять равновесие и готовность к прыжку, что очень важно во время охоты.
  • В ответ на угрозу. Когда кошка чувствует угрозу или испытывает страх, ее хвост может раздуться до удвоенного размера. Она также может попытаться сделать себя кажущейся более крупной и угрожающей, распушивая шерсть.

Это поведение часто наблюдается, когда кошка видит другую кошку и готовится к драке, или когда слышит неожиданный звук.

  • Счастливая и уверенная. Хотя кошки не проявляют своего счастья так же явно, как собаки, они также могут вилять хвостом, выражая радость и уверенность. Когда кошка чувствует себя счастливой и уверенной, она может ходить с поднятым хвостом или слегка махать им. Это ее способ выразить радость.

Играющие кошки также могут энергично вилять хвостом, показывая, что они в настроении играть. Это позволяет определить, играют ли кошки по-настоящему или просто тренируются.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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