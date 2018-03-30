NBC: Трампу порекомендовали сломать Россию силой

Американский президент Дональд Трамп должен занимать по отношению к России самую жесткую позицию, считают его советники по национальной безопасности.

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Об этом телеканалу NBC News рассказали близкие к Белому дому источники. Таким образом, Трампу легче внушить мысль, что "Россия понимает только язык силы, и улучшить отношения с ней можно, лишь став жестче".

Сообщается, что для продвижения своей позиции советники пытались "замотивировать" президента на совершение необходимых, по их мнению, шагов, однако Трамп упирался, пытаясь доказать, что сможет наладить диалог с Москвой, не испортив положение дел.

По данным источника, Трамп "правда верит в это". Источник также добавил, что стремление использовать жесткий подход стало ключевым в решении о поставке Украине мобильных противотанковых комплексов Javelin. .

Напомним, 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле.

29 марта Россия объявила о зеркальной высылке американцев и закрытии консульства в Санкт-Петербурге. Госдеп выразил крайнюю степень недовольства ситуацией.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на освобождение здания генконсульства в Петербурге отводится два дня, не позднее 31 марта. Объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля.

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