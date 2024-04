Какие войска?: Зеленский рассказал о планах ввода войск Запада на Украину

Your browser does not support the audio element.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в вводе западных войск на Украину. Но ему крайне необходима авиация союзников для перехвата ракет, летящих в сторону Киева.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International