Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Оживляем газон весной: пошаговая инструкция
Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна
Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе
Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
Названа страна с самыми популярными котами
SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Обнаружено целебное свойство кожуры граната
Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов
Какие войска?: Зеленский рассказал о планах ввода войск Запада на Украину

Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет

1:06
Мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в вводе западных войск на Украину. Но ему крайне необходима авиация союзников для перехвата ракет, летящих в сторону Киева.

Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся", — сказал Зеленский бразильским журналистам.

В интервью, опубликованном в telegram-канале главы Украины, он также заявил, что в случае принятия положительного решения о массовой поставке боевой авиации Украине, он будет аплодировать стоя.

Между тем на его предыдущие требования обеспечить прикрытие неба системами ПВО, как в Израиле, политики США ответили, что это невозможно, поскольку на территории Украины нет американских баз, которым российские удары несли бы угрозу.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Названа страна с самыми популярными котами
SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Обнаружено целебное свойство кожуры граната
Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов
Названы 3 способа покупки квартиры без ипотеки
В Верховной раде Украины призвали запретить Telegram и ввести военную цензуру
Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"
Важность и периодичность замены антифриза в автомобиле
Тренер рассказал о негативных подтягиваниях
Роза Чимо: как вырастить и ухаживать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников