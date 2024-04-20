Какие войска?: Зеленский рассказал о планах ввода войск Запада на Украину

Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет

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Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в вводе западных войск на Украину. Но ему крайне необходима авиация союзников для перехвата ракет, летящих в сторону Киева.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся", — сказал Зеленский бразильским журналистам.

В интервью, опубликованном в telegram-канале главы Украины, он также заявил, что в случае принятия положительного решения о массовой поставке боевой авиации Украине, он будет аплодировать стоя.

Между тем на его предыдущие требования обеспечить прикрытие неба системами ПВО, как в Израиле, политики США ответили, что это невозможно, поскольку на территории Украины нет американских баз, которым российские удары несли бы угрозу.