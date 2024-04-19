Замглавы МИД Кубы считает, что санкционная политика США стала причиной массовой эмиграции граждан страны

В МИД Кубы обвинили США в массовой эмиграции жителей страны

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Карлос Фернандес де Коссио, который занимает пост замглавы МИД Кубы, заявил, что в массовой эмиграции граждан страны в Америку виновна санкционная политика, которую ведет Вашингтон.

Фото: commons.wikimedia.org by Whoisjohngalt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Фернандес де Коссио выделил, что есть и ряд других факторов эмиграции. Но когда страна, чья экономика является самой мощной в мире, ведет политику, которая направлена на разрушение хозяйства граждан Кубы, то ожидаемое последствие — желание людей уехать из страны.

Известно, что с 2021 года больше чем 450 тысяч мигрантов пересекли южную границу Америки.

Замглавы МИД сказал, что в стране готовы выслушать идеи, как совершать больше рейсов для возвращения кубинцев обратно на родину. На данный момент из Америки в Кубу отправляется 1 самолет в месяц.

Фернандес де Коссио сказал, что еще одной причиной проблем миграции является отсутствие правовых способов пересечения границы Америки для жителей Кубы. Поэтому в Вашингтоне просят снова оформлять визы в Гаване.