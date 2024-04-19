Карлос Фернандес де Коссио, который занимает пост замглавы МИД Кубы, заявил, что в массовой эмиграции граждан страны в Америку виновна санкционная политика, которую ведет Вашингтон.
Фернандес де Коссио выделил, что есть и ряд других факторов эмиграции. Но когда страна, чья экономика является самой мощной в мире, ведет политику, которая направлена на разрушение хозяйства граждан Кубы, то ожидаемое последствие — желание людей уехать из страны.
Известно, что с 2021 года больше чем 450 тысяч мигрантов пересекли южную границу Америки.
Замглавы МИД сказал, что в стране готовы выслушать идеи, как совершать больше рейсов для возвращения кубинцев обратно на родину. На данный момент из Америки в Кубу отправляется 1 самолет в месяц.
Фернандес де Коссио сказал, что еще одной причиной проблем миграции является отсутствие правовых способов пересечения границы Америки для жителей Кубы. Поэтому в Вашингтоне просят снова оформлять визы в Гаване.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.