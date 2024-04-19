Yedioth Ahronoth: атака на Иран совершена так, чтобы власти Тегерана сумели его "стерпеть"

Крупная газета Израиля Yedioth Ahronoth сообщает, что атака на Иран была совершена так, чтобы власти Тегерана смогли её "стерпеть" и не совершать ответные удары по Израилю, избегая нарастания напряжения на Ближнем Востоке. При этом издание не упоминает, кто совершил удар.
Газета сообщает, что целью ударов, кем бы они не были совершены, были стратегические центры противовоздушной обороны Ирана, дабы пресечь новые раунды ответных атак.
Yedioth Ahronoth считает, что если массмедиа Ирана не усугубляют обстановку, передавая информацию о том, что никакого ущерба атака не нанесла, а также о том, что были сняты ограничения на перелеты, говорит, то что в Тегеране положили конец конфликту.
Напомним вам, что СМИ Америки сообщали об ударах, нанесенных ночью в четверг Израилем по территории Ирана.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.