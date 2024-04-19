Yedioth Ahronoth: атака на Иран совершена так, чтобы власти Тегерана сумели его "стерпеть"

Удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы Тегеран мог его "стерпеть"

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Крупная газета Израиля Yedioth Ahronoth сообщает, что атака на Иран была совершена так, чтобы власти Тегерана смогли её "стерпеть" и не совершать ответные удары по Израилю, избегая нарастания напряжения на Ближнем Востоке. При этом издание не упоминает, кто совершил удар.

Фото: iaf.org.il by Amit Agronov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Газета сообщает, что целью ударов, кем бы они не были совершены, были стратегические центры противовоздушной обороны Ирана, дабы пресечь новые раунды ответных атак.

Yedioth Ahronoth считает, что если массмедиа Ирана не усугубляют обстановку, передавая информацию о том, что никакого ущерба атака не нанесла, а также о том, что были сняты ограничения на перелеты, говорит, то что в Тегеране положили конец конфликту.

Напомним вам, что СМИ Америки сообщали об ударах, нанесенных ночью в четверг Израилем по территории Ирана.