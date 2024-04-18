The Economist: киевское руководство игнорирует просьбы США не наносить удары по российским НПЗ

Киев игнорирует просьбы США не наносить удары по объектам НПЗ

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Руководство Украины не реагирует на просьбы представителей США воздерживаться от атак на объекты российской инфраструктуры, осуществляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает известный британский журнал The Economist.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно информации издания, в администрации президента США выражена озабоченность действиями Киева, который нацелен на поражение российских нефтеперерабатывающих заводов, что может привести к росту цен на нефть и оказаться в лидирующей позиции в "неуправляемом обмене ударами, в котором Украина рискует быть на нижней планке". В связи с этим Вашингтон усиливает прессинг на Киев, советуя изменить свою стратегию.

По мнению информатора издания The Economist, работающего под кличкой Детектив в украинской разведке, пока не поступали инструкции о снижении интенсивности ударов, проводимых Вооруженными силами Украины (ВСУ). В то же время The Economist отмечает, что на прошлой неделе Киев воздерживался от атак на объекты российской нефтяной отрасли.

Еще один собеседник издания, выпускающий беспилотники для нужд ВСУ, утверждает, что среди американских чиновников нет единой позиции относительно ударов, наносимых Киевом.