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Израиль перенёс ответный удар по Ирану

Axios: Израиль перенёс удар по Ирану с вечера понедельника

0:59
Мир

По данным американского издания Axios Израиль отменил ответный удар по Ирану с вечера понедельника, как он был намечен ранее.

Axios: Израиль перенёс удар по Ирану с вечера понедельника
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Эскалация ирано-израильского гибридного конфликта началась 1 апреля, когда Израиль нанёс удар по консульству ирана в Дамаске, причём погибло несколько десятков иранских военных. Иран через две недели нанёс ответный удар возмездия по Израилю. Однако не желая чрезмерно опасной эскалации, Иран дал Израилю время на подготовку и, возможно, не имел целью нанесение критического ущерба сионистскому режиму. В результате удара ущерб был минимальным. Однако Израиль планировал ответный удар на "иранскую агрессию", хотя союзники его, в том числе и США, настаивали на минимизации рисков эскалации.

Видимо, в руководстве Израиля верх берёт позиция "умеренных", и Тель-Авив опасается идти по пути прямой эскалации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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