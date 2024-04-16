Япония заявила о намерении сохарнять долю в нефтяных и газовых проектах в России

МИД Японии: страна планирует сохранить долю в нефтяных проектах в РФ

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Япония планирует сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России из соображений энергетической безопасности. Таковы выводы, вынесенные в годовом отчете Министерства иностранных дел Японии, известном как "Синяя книга по дипломатии".

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Согласно докладу, японское правительство заявило о постепенном сокращении зависимости от российских источников энергии, включая уголь и нефть, с целью уменьшения негативного влияния на жизнь населения и деловую среду. Однако в отношении проектов по добыче нефти и газа в России, таких как "Сахалин-1" и "Сахалин-2", Япония продолжает придерживаться важности этих проектов для национальной энергетической безопасности и планирует сохранить свою долю в них на средний и долгосрочный срок.

В документе также отмечается, что Токио будет продолжать сотрудничество со странами "большой семерки" для проведения "жесткой политики санкций" в отношении России и приостановки государственных проектов экономического сотрудничества, начатых после событий на Украине. Согласно "Синей книге по дипломатии" Министерства иностранных дел, в 2023 году торговля между Японией и Россией упала на 44,3% по сравнению с предыдущим годом. В результате санкций экспорт из России в Японию сократился на 47,2%, а экспорт из Японии в Россию уменьшился на 34,5%.

"Сахалин-2" представляет собой нефтегазовый проект, в рамках которого разрабатываются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское и Лунское. В проект входят морские платформы, береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по сжижению газа. В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер относительно проекта "Сахалин-2", в результате чего российское ООО "Сахалинская энергия" стало оператором проекта. Японские компании Mitsui и Mitsubishi согласились на изменение юрисдикции и сохранили свои доли в проекте (12,5% и 10%). Shell, ранее владевшая 27,5%, отказалась от своей доли, которая была продана "Новатэку". "Газпром" стал крупнейшим участником нового оператора с долей 50%.

В октябре 2022 года президент России распорядился о создании российского оператора для проекта "Сахалин-1", на который перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz Limited, владевшей 30% в проекте. "Сахалинморнефтегаз-Шельф", структура "Роснефти", с долей 20% в проекте, стала управляющей новым оператором. Японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в проекте соответственно, выразили желание остаться участниками. Exxon начала процесс выхода из проекта в марте 2022 года.